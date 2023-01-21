Байден в ответ на вопрос про танки пообещал Киеву всю необходимую помощь

Накануне США сообщили, что включили в новый пакет помощи Украине ЗРК NASAMS и Avenger, 59 БМП Bradley, бронетранспортеры Stryker и MRAP. О поставках Киеву танков Вашингтону и Берлину договориться пока не удалось, сообщал CNN

Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Украина получит всю необходимую помощь, заявил президент США Джо Байден в ответ на вопрос, поддерживает ли он призыв Польши к Германии и другим западным странам передать Украине танки Leopard. Об этом сообщил корреспондент Польского радио в пресс-пуле Белого дома Марек Валкуски в Twitter.

«Украина получит всю помощь, в которой она нуждается», — сказал Байден.

Накануне, 20 января, США объявили о новых поставках вооружений Украине. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, в новый пакет военной помощи войдут зенитные ракетные комплексы NASAMS, восемь ЗРК Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, а также бронетранспортеры Stryker и MRAP, 350 броневиков Humvee и боеприпасы.

Свою помощь Киеву также обещали предоставить страны Европы. Швеция передаст боевые машины пехоты и гаубицы Archer, Дания — 19 гаубиц, Латвия — системы Stinger, вертолеты и другие вооружения, Эстония — 155-мм гаубицы.

Власти Украины долгое время просили западных партнеров передать им танки, однако США и Германии пока не удалось договориться по этому поводу. Администрация Байдена «увязла» в спорах с Берлином по поводу отправки танков, сообщал CNN со ссылкой на источники.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус не исключал, что поставки Украине танков Leopard 2 в скором времени могут быть одобрены. При этом Берлин неоднократно заявлял, что не готов действовать в одиночку. По словам министра экономики и проблем климата ФРГ Роберта Хабека, Германия медлит с принятием решения из-за своего прошлого. «Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом [поставках военной техники] по понятным причинам», — объяснил он.

При этом в начале января президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Варшава предоставит Киеву танки Leopard. Великобритания обещала отправить Украине танки Challenger 2, а также бронетранспортеры Bulldog (FV432) и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak. Британский премьер-министр Риши Сунак уточнял, что Лондон передаст эскадрон из 14 танков.

Последствия поставок Украине странами Запада тяжелых танков «будут со знаком минус», говорил 20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа», поскольку «не смогут принципиально ничего изменить». Он также предложил не «преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности их что-то поменять».