Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Суверенный фонд Саудовской Аравии хотел купить «Формулу-1» за $20 млрд Спорт, 21:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:32
Министр обороны Польши пообещал Украине танки и обучить бригаду военных Политика, 21:32
США объявят ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией Политика, 21:32
Хорватский президент заявил об ущербе Европе от антироссийских санкций Политика, 21:29
«Ак Барс» третий раз в сезоне обыграл «Авангард» в матче КХЛ Спорт, 21:19
Reuters узнал о совете Вашингтона Украине отказаться от наступления Политика, 21:10
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Минюст признал иноагентом певицу Монеточку и основателя Gulagu.net Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
Эрдоган пригрозил Греции маршем «бешеных турок» Политика, 20:48
В Крыму назвали последствия в случае попытки Киева «достать» полуостров Политика, 20:42
Суд отправил Дани Алвеса под стражу без права освобождения под залог Спорт, 20:39
Прокуратура Берлина начала расследование в отношении «Русского дома» Политика, 20:35
США объявили о новых поставках союзниками вооружений на Украину Политика, 20:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Министр обороны Польши пообещал Украине танки и обучить бригаду военных

Министр обороны Польши: можем обучить бригаду украинских бойцов и оснастить ее Т-72

Польша готова обучить бригаду украинских военных и оснастить ее танками Т-72 и боевыми машинами пехоты (БМП), сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает «Польское радио 24».

«Мы сможем как оснастить, так и обучить украинских солдат до конца марта в масштабе до бригады», — сказал он после встречи с министрами обороны других стран-союзниц Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Блащак не уточнил точное число солдат, которых Польша может обучить.

Он отметил, что, передавая технику Киеву, Варшаве придется обеспечить ее «эквиваленты» собственной армии: он напомнил о закупке южнокорейских танков K2 и гаубиц K9.

По итогам встречи министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что союзники договорились о новых поставках вооружений Украине. Например, Швеция направит ей 90 БМП и гаубицы Archer, Дания — 19 гаубиц, Германия — БМП Marder, Франция — легкие танки АМХ-10, Эстония — 155 мм гаубицы, Латвия — системы Stinger, вертолеты и другие вооружения. О некоторых из этих поставок уже было известно.

Также глава Пентагона описал, что войдет в пакет помощи от США (ранее страна пообещала выделить на военную поддержку Украины $2,5 млрд). Это зенитно-ракетные комплексы NASAMS, восемь систем ПВО Avenger, 59 БМП Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

Россия осуждает поставки западного вооружения Украине. В Кремле, говоря о новых поставках Киеву, в частности, танков, заявляли, что эта помощь Запада добавит Украине проблем, но «ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей».

Читайте на РБК Pro
К кому могут нагрянуть чиновники с «рейдовым» осмотром
С какими сложностями сталкиваются инвесторы при покупке алмазов в России
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
Меняйся или умри: как скорректировать работу компании в кризис
Теги
Польша Украина танки обучение военных
Материалы по теме
Кремль предсказал Киеву «последствия со знаком минус» от западных танков
Политика
Польша заявила о готовности передать Киеву танки без согласия Германии
Политика
Зеленский упрекнул Шольца в «отсутствии политической воли» из-за танков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter