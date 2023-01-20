Министр обороны Польши пообещал Украине танки и обучить бригаду военных

Польша готова обучить бригаду украинских военных и оснастить ее танками Т-72 и боевыми машинами пехоты (БМП), сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает «Польское радио 24».

«Мы сможем как оснастить, так и обучить украинских солдат до конца марта в масштабе до бригады», — сказал он после встречи с министрами обороны других стран-союзниц Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Блащак не уточнил точное число солдат, которых Польша может обучить.

Он отметил, что, передавая технику Киеву, Варшаве придется обеспечить ее «эквиваленты» собственной армии: он напомнил о закупке южнокорейских танков K2 и гаубиц K9.

По итогам встречи министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что союзники договорились о новых поставках вооружений Украине. Например, Швеция направит ей 90 БМП и гаубицы Archer, Дания — 19 гаубиц, Германия — БМП Marder, Франция — легкие танки АМХ-10, Эстония — 155 мм гаубицы, Латвия — системы Stinger, вертолеты и другие вооружения. О некоторых из этих поставок уже было известно.

Также глава Пентагона описал, что войдет в пакет помощи от США (ранее страна пообещала выделить на военную поддержку Украины $2,5 млрд). Это зенитно-ракетные комплексы NASAMS, восемь систем ПВО Avenger, 59 БМП Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

Россия осуждает поставки западного вооружения Украине. В Кремле, говоря о новых поставках Киеву, в частности, танков, заявляли, что эта помощь Запада добавит Украине проблем, но «ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей».