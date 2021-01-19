Кремль ответил на расследование Навального о «дворце Путина»

ФБК опубликовал планы комплекса зданий под Геленджиком. Авторы расследования связывают объект с Владимиром Путиным и его знакомыми, в Кремле это опровергают и называют «старой пластинкой»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не видел расследование Алексея Навального о «дворце Владимира Путина» под Геленджиком, однако сообщил, что подобной недвижимости у главы государства нет.

«Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — сказал Песков изданию Daily Storm.

Во вторник 19 января ФБК (признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального опубликовал расследование о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Площадь основного здания составляет 17,7 тыс. кв.м, площадь всего участка — 68 гектаров. В 2011 году комплекс зданий приобрел предприниматель Александр Пономаренко. Он сообщал, что купил объект у бизнесмена Николая Шамалова и еще двух физических лиц, его партнеров, сумма покупки составила порядка $350 млн, здание должно стать гостиничным комплексом.

Авторы расследования приводят финансовую отчетность кипрской компании, которая, по их данным купила комплекс в 2011 году, согласно этому документу «дворец» купили не за 350 миллионов, а за 350 тысяч долларов.

Как утверждает ФБК, сейчас владельцем комплекса является ООО «Комплекс», который принадлежит компании «Бином» из Санкт-Петербурга.