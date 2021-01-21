Посол в США рассказал об «альфе и омеге» американской политики

Одним из приоритетов политики США остается системное сдерживание России, и Москва не ожидает существенных изменений, заявил дипломат. При этом он выразил надежду на «новую главу» в двусторонних отношениях

Анатолий Антонов (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Ожидания Москвы от действий администрации президента США Джо Байдена во внешней политике «далеки от радужных», заявил «РИА Новости» посол России в США Анатолий Антонов.

По мнению дипломата, если Соединенные Штаты решат изменить подход к отношениям с Россией, перемены возможны «не по существу, а скорее в нюансах». «Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики», — считает он.

При этом, заявил Антонов, судить о международном курсе США нужно не только на основании предвыборной риторики: «Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам».

В интервью каналу «Россия 24» посол выразил надежду на то, что «начинается новая глава в развитии российско-американских отношений». По словам Антонова, Москва разработала конкретную программу взаимодействия двух стран, которая затрагивает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), борьбу с пандемией коронавируса, развитие Арктики, космос и другие вопросы.