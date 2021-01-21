Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 20 янв, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 20 янв, 12:33
Суд приговорил расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова к 24,5 годам Общество, 09:29 Посол в США рассказал об «альфе и омеге» американской политики Политика, 09:23 Власти Москвы продлили запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время Общество, 09:22 Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в Москве Общество, 09:20 В Москве сняли запрет на работу музеев и библиотек Общество, 09:16 Девять стратегий для тех, кто хочет стать больше чем великими Pro, 09:15 В Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода Общество, 09:13 Собянин разрешил открыть колледжи и спортивные школы Общество, 09:05 Мода, онлайн и поколение Z: что ждет индустрию в будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 09:01 Эксперты нашли уязвимость в приложении московских госуслуг Технологии и медиа, 09:00 Роналду установил рекорд по голам в официальных матчах Спорт, 08:55 Байден отменил указы Трампа, рост безнала. Главные новости РБК Общество, 08:50 Синоптик сообщил об опасных последствиях оттепели в европейской России Общество, 08:37 Парад фиолетового цвета: как выглядели участники инаугурации Джо Байдена Стиль, 08:36
Первые 100 дней Байдена ,  
0 

Посол в США рассказал об «альфе и омеге» американской политики

Одним из приоритетов политики США остается системное сдерживание России, и Москва не ожидает существенных изменений, заявил дипломат. При этом он выразил надежду на «новую главу» в двусторонних отношениях
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Ожидания Москвы от действий администрации президента США Джо Байдена во внешней политике «далеки от радужных», заявил «РИА Новости» посол России в США Анатолий Антонов.

По мнению дипломата, если Соединенные Штаты решат изменить подход к отношениям с Россией, перемены возможны «не по существу, а скорее в нюансах». «Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики», — считает он.

Байден вступил в должность президента США. Главное
Политика
Джо Байден и Джилл Байден прибывают на инаугурацию

При этом, заявил Антонов, судить о международном курсе США нужно не только на основании предвыборной риторики: «Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам».

В интервью каналу «Россия 24» посол выразил надежду на то, что «начинается новая глава в развитии российско-американских отношений». По словам Антонова, Москва разработала конкретную программу взаимодействия двух стран, которая затрагивает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), борьбу с пандемией коронавируса, развитие Арктики, космос и другие вопросы.

Сенат утвердил первую кандидатуру Байдена на пост главы ведомства
Политика
Аврил Хейнс

Байден вступил в должность главы государства 20 января. Он стал 46-м президентом в истории США и в своей инаугурационной речи пообещал «сделать Америку силой, ведущей мир к добру».

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

В октябре 2020 года во время предвыборной кампании Байден назвал Россию главной угрозой для Соединенных Штатов в международных делах. Однако два месяца спустя, уже после выборов, он заявил, что Вашингтон будет придерживаться многосторонней политики в отношениях с Москвой.

В первые часы работы в должности президента Байден подписал более десятка указов, отменяющих решения предыдущей администрации, а также назначил временных глав Минюста, Минфина и Госдепа. В тот же день сенат утвердил первую кандидатуру, выдвинутую им на пост главы ведомства, — назначил директором Нацразведки Аврил Хейнс. Ранее она пообещала, что сосредоточится на киберугрозе со стороны России.

Автор
Наталия Анисимова
Анатолий Антонов Джо Байден
Материалы по теме
В Белом доме оценили возможность телефонного разговора Байдена и Путина
Политика
Байден отменил указы Трампа о выходе из соглашения по климату и ВОЗ
Политика
Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве президента США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter