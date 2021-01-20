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Приход Байдена к власти ,  
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Байден назвал своей целью объединение США

После принесения присяги Джо Байден в инаугурационной речи заявил, что будет президентом для всех американцев, в том числе своих противников, и обещал объединить страну
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / Reuters)

В полдень 20 января после принесения присяги Джо Байден выступил с 14-минутной инаугурационной речью. Дональд Трамп в 2017 году выступал 17 минут.

«Это день Америки, день демократии», — начал Байден. Сегодня американцы «празднуют триумф демократии» и «воля народа была услышана». «Мы снова узнали, насколько демократия драгоценна, хрупка, но что она победила», — также заявил Байден.

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«Всего несколько дней назад мы видели, как насилие потрясло Капитолий, но мы все объединились и сплотились, чтобы осуществить мирную передачу власти, как это происходило более 200 лет подряд», — продолжил американский президент.

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Джо Байден и Джилл Байден прибывают на инаугурацию

«Коронавирус забрал почти столько же людей, сколько Америка потеряла во время Первой мировой войны, — констатировал он, перейдя к новым вызовам, с которыми столкнулась страна. — Мы видим подъем радикализма, идеологии белого превосходства, внутреннего терроризма. Моя цель в том, чтобы объединить Америку, объединить нашу нацию, и я прошу всех американцев присоединиться ко мне в этом деле. Бороться с беззаконием, насилием, эпидемией, безработицей».

«Мы снова сможем сделать Америку силой, ведущей мир к добру, — обещал новый президент. — Я знаю, что силы, разделяющие нас, очень глубоки и сильны. Но они не новы».

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Политик выразил надежду, что американский народ, всегда преодолевавший серьезные проблемы, справится и с этими: «Я гарантирую вам, что мы никогда не потерпим неудачу. Давайте все вместе перевернем страницу».

Как проходили инаугурации президентов США. Фотогалерея
Фотогалерея 

На церемонии присутствовали бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Впервые за 152 года на инаугурации не было сложившего полномочия президента: Дональд Трамп приехать отказался.

Утром Трамп покинул Белый дом и вместе с семьей улетел во Флориду. С собой он забрал в том числе и один из «ядерных чемоданчиков»: до 20:00 мск у него сохранялись полномочия пустить его в ход, а потому контейнер с набором пусковых кодов Трамп до этого времени был обязан носить с собой. Байдену аналогичный чемоданчик вручат сразу после присяги.

Далее выступавший обратился к своим противникам: «Если вы до сих пор не согласны с нами, пусть так и будет, это и есть демократия. Право на мирное несогласие в рамках нашей республики, возможно, самая большая сила этой нации. Несогласие не должно привести к разъединению. Я буду президентом для всех американцев и буду бороться за тех, кто не поддерживает меня, как и за тех, кто поддерживает».

Ожидается, что в первый же день работы Байден, как и его предшественники, подпишет почти два десятка указов. В частности, президент собирается объявить о возвращении США в Парижское соглашение по климату и остановить процедуру выхода страны из Всемирной организации здравоохранения. В ближайших планах президента также прекращение финансирования строительства стены на границе с Мексикой и снятие запрета на въезд в США жителей ряда мусульманских стран.

Автор
Александр Атасунцев
США выборы президента США Джо Байден Дональд Трамп инаугурация
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