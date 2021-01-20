Байден назвал своей целью объединение США

«Коронавирус забрал почти столько же людей, сколько Америка потеряла во время Первой мировой войны, — констатировал он, перейдя к новым вызовам, с которыми столкнулась страна. — Мы видим подъем радикализма, идеологии белого превосходства, внутреннего терроризма. Моя цель в том, чтобы объединить Америку, объединить нашу нацию, и я прошу всех американцев присоединиться ко мне в этом деле. Бороться с беззаконием, насилием, эпидемией, безработицей».

«Мы снова сможем сделать Америку силой, ведущей мир к добру, — обещал новый президент. — Я знаю, что силы, разделяющие нас, очень глубоки и сильны. Но они не новы».

Политик выразил надежду, что американский народ, всегда преодолевавший серьезные проблемы, справится и с этими: «Я гарантирую вам, что мы никогда не потерпим неудачу. Давайте все вместе перевернем страницу».

На церемонии присутствовали бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Впервые за 152 года на инаугурации не было сложившего полномочия президента: Дональд Трамп приехать отказался.

Утром Трамп покинул Белый дом и вместе с семьей улетел во Флориду. С собой он забрал в том числе и один из «ядерных чемоданчиков»: до 20:00 мск у него сохранялись полномочия пустить его в ход, а потому контейнер с набором пусковых кодов Трамп до этого времени был обязан носить с собой. Байдену аналогичный чемоданчик вручат сразу после присяги.

Далее выступавший обратился к своим противникам: «Если вы до сих пор не согласны с нами, пусть так и будет, это и есть демократия. Право на мирное несогласие в рамках нашей республики, возможно, самая большая сила этой нации. Несогласие не должно привести к разъединению. Я буду президентом для всех американцев и буду бороться за тех, кто не поддерживает меня, как и за тех, кто поддерживает».

Ожидается, что в первый же день работы Байден, как и его предшественники, подпишет почти два десятка указов. В частности, президент собирается объявить о возвращении США в Парижское соглашение по климату и остановить процедуру выхода страны из Всемирной организации здравоохранения. В ближайших планах президента также прекращение финансирования строительства стены на границе с Мексикой и снятие запрета на въезд в США жителей ряда мусульманских стран.