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Байден назвал Россию главной угрозой для США

Не меньшую опасность для Соединенных Штатов представляет и политика Трампа, который «приветствует каждого диктатора», заявил кандидат в президенты от демократов. Крупнейшим конкурентом Вашингтона он считает Пекин
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Julio Cortez / AP)

На данный момент основную угрозу для США в международных делах представляет Россия. Такое мнение в интервью CBS выразил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

«Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов — это Россия», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Крупнейшим конкурентом Соединенных Штатов Байден назвал Китай. По его словам, от того, какого подхода будет придерживаться Вашингтон, зависит, останутся ли страны и дальше конкурентами, или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.

По мнению Байдена, не менее опасны для США и действия нынешнего президента Дональда Трампа, который «приветствует каждого диктатора» и «тычет пальцами в глаза» союзникам Вашингтона. В качестве примера он привел ситуацию в КНДР, где стало «больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше», и в Иране, который «приблизился к созданию ядерного оружия».

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