Сенат утвердил первую кандидатуру Байдена на пост главы ведомства

Сенаторы проголосовали за назначение Аврил Хейнс на пост директора нацразведки. За день до этого, на слушаниях в сенате, Хейнс пообещала в своей работе сфокусироваться на киберугрозе со стороны России

Аврил Хейнс (Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP)

Сенат США утвердил кандидатуру Аврил Хейнс на пост директора национальной разведки, сообщает CNN. Это стало первым утверждением кандидатуры, выдвинутой президентом Джо Байденом на должность главы ведомства.

Хейнс стала первой женщиной, возглавившей американскую разведку. За ее кандидатуру проголосовали 84 сенатора, 10 были против.

Нацразведка координирует деятельность 18 спецслужб, в том числе ЦРУ, ФБР и АНБ.

Хейнс занимала должность заместителя советника по нацбезопасности при президенте Бараке Обаме. Также в 2013-2015 годах она была заместителем диерктора ЦРУ, став первой женщиной на этой должности.