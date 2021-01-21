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Сенат утвердил первую кандидатуру Байдена на пост главы ведомства

Сенаторы проголосовали за назначение Аврил Хейнс на пост директора нацразведки. За день до этого, на слушаниях в сенате, Хейнс пообещала в своей работе сфокусироваться на киберугрозе со стороны России
Аврил Хейнс
Аврил Хейнс (Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP)

Сенат США утвердил кандидатуру Аврил Хейнс на пост директора национальной разведки, сообщает CNN. Это стало первым утверждением кандидатуры, выдвинутой президентом Джо Байденом на должность главы ведомства.

Хейнс стала первой женщиной, возглавившей американскую разведку. За ее кандидатуру проголосовали 84 сенатора, 10 были против.

Нацразведка координирует деятельность 18 спецслужб, в том числе ЦРУ, ФБР и АНБ.

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Хейнс занимала должность заместителя советника по нацбезопасности при президенте Бараке Обаме. Также в 2013-2015 годах она была заместителем диерктора ЦРУ, став первой женщиной на этой должности.

За день до утверждения Хейнс в сенате прошли слушания кандидатов на посты в администрации Байдена. В рамках слушаний Хейнс пообещала в своей работе сфокусироваться на киберугрозе со стороны России. Она заявила, что ей необходимо больше информации, чтобы сделать выводы об опасности. исходящей от России в киберпространстве.

При этом, комментируя недавнюю кибератаку на правительственные институты США, которую приписывают российским хакерам, Хейнс заявила, что угроза со стороны Москвы — «серьезный повод для беспокойства».

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Помимо этого, новая директор нацразведки намерена активнее противостоять Китаю. Она заявила, что необходимо принять меры для противодействия некоторым «агрессивным действиям» Пекина.

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Пока сенат не утвердил ключевых сотрудников администрации Байдена, ведомства будут возглавлять временные руководители, которых ранее назначил президент. Всего исполняющих обязанности глав назначили в более 20 ведомств и агентств. В частности, временных руководителей получили Госдеп, Минфин и Минюст.

Инаугурация Байдена прошла 20 января. В первые часы президентства он подписал более десятка указов, отменяющих решения предыдущей администрации. В частности, Байден решил вернуть США в Парижское соглашение по климату и в ряды членов Всемирной организации здравоохранения, приостановить строительство стены на границе с Мексикой и отменить запрет на въезд гражданам некоторых мусульманских стран.

Автор
Мария Лисицына
Национальная разведка США Джо Байден киберугроза российские хакеры
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