Кандидат Байдена на пост главы разведки высказалась об угрозе из России

В сенате начались слушания кандидатов на посты в администрации Джо Байдена. Кандидат в главы нацразведки высказалась за жесткий подход к противоборству с Пекином и пообещала сфокусироваться на киберугрозе со стороны России

Аврил Хейнс (Фото: Joe Raedle / Reuters)

Кандидат на пост директора национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что ей нужно больше информации, чтобы сделать выводы об угрозе, исходящей от России в киберпространстве. Такое заявление она сделала в ходе слушаний в комитете сената по разведке, где рассматривается ее кандидатура.

Отвечая на вопрос сенатора-демократа Джека Рида о степени опасности России на фоне приписываемых ей кибератак на инфраструктуру США, Хейнс назвала угрозу со стороны Москвы «серьезным поводом для беспокойства». «Мне нужно узнать больше о том, что случилось [США обвинили Россию в кибератаках на частную и государственную инфраструктуру], и пока я не получала засекреченных брифингов об этом», — сказала Хейнс.

В то же время она сослалась на заявления Министерства по внутренней безопасности, где угрозу подобных атак назвали «серьезнейшим риском». Хейнс пообещала сфокусироваться на угрозе России в киберпространстве, если будет утверждена на пост директора нацразведки.

Хейнс также рассказала о намерении активнее противостоять Китаю в соответствии с межпартийным консенсусом в конгрессе. «Мы должны предоставить необходимые разведданные, чтобы превзойти Китай, имея понимание о намерениях Китая и его возможностях», — отметила она. Хейнс назвала КНР конкурентом и указала на необходимость незамедлительно предпринять меры для противодействия некоторым «агрессивным действиям Пекина», в том числе в сфере прав человека. При этом Хейнс заметила, что Вашингтон готов вести диалог с Пекином о сотрудничестве в таких сферах, как борьба с климатом.