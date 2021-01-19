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Кандидат Байдена на пост главы разведки высказалась об угрозе из России

В сенате начались слушания кандидатов на посты в администрации Джо Байдена. Кандидат в главы нацразведки высказалась за жесткий подход к противоборству с Пекином и пообещала сфокусироваться на киберугрозе со стороны России
Аврил Хейнс
Аврил Хейнс (Фото: Joe Raedle / Reuters)

Кандидат на пост директора национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что ей нужно больше информации, чтобы сделать выводы об угрозе, исходящей от России в киберпространстве. Такое заявление она сделала в ходе слушаний в комитете сената по разведке, где рассматривается ее кандидатура.

Отвечая на вопрос сенатора-демократа Джека Рида о степени опасности России на фоне приписываемых ей кибератак на инфраструктуру США, Хейнс назвала угрозу со стороны Москвы «серьезным поводом для беспокойства». «Мне нужно узнать больше о том, что случилось [США обвинили Россию в кибератаках на частную и государственную инфраструктуру], и пока я не получала засекреченных брифингов об этом», — сказала Хейнс.

В то же время она сослалась на заявления Министерства по внутренней безопасности, где угрозу подобных атак назвали «серьезнейшим риском». Хейнс пообещала сфокусироваться на угрозе России в киберпространстве, если будет утверждена на пост директора нацразведки.

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Хейнс также рассказала о намерении активнее противостоять Китаю в соответствии с межпартийным консенсусом в конгрессе. «Мы должны предоставить необходимые разведданные, чтобы превзойти Китай, имея понимание о намерениях Китая и его возможностях», — отметила она. Хейнс назвала КНР конкурентом и указала на необходимость незамедлительно предпринять меры для противодействия некоторым «агрессивным действиям Пекина», в том числе в сфере прав человека. При этом Хейнс заметила, что Вашингтон готов вести диалог с Пекином о сотрудничестве в таких сферах, как борьба с климатом.

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В случае утверждения ее кандидатуры Хейнс станет первой женщиной во главе нацразведки.

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Профильные комитеты сената США во вторник приступили к рассмотрению кандидатов в администрацию избранного президента Джо Байдена. Во вторник пройдут слушания с пятью кандидатами: Джанет Йеллен (министр финансов), Аврил Хейнс (директор национальной разведки), Энтони Блинкен (глава госдепартамента), Ллойд Остин (министр обороны) и Алехандро Майоркас (министр внутренней безопасности).

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Для утверждения кандидата на ключевой пост требуется рекомендация профильного комитета, а потом согласие большинства сенаторов. В настоящий момент большинство в палате — на стороне республиканцев: они контролируют 51 кресло из 100. 46 кресел контролируют демократы, еще два кресла занимают беспартийные политики, которые поддерживают демократов, одно место вакантно. Впрочем, в ближайшее время к сенату присоединятся еще два демократа из Джорджии — один политик займет вакантное место в палате, второй — кресло, которое сейчас занимает республиканец. То есть в итоге республиканцы и демократы фактически сравняются по количеству мест (по 50), судьбу голосования при разделении голосов будет решать вице-президент — демократ Камала Харрис.

Другими словами, после приведения к присяге двух демократов большинство в сенате будет формально принадлежать этой партии. Все это позволит демократам утвердить кандидатов на посты в администрацию Байдена, партия рассчитывает, что часть кандидатов будет утверждена уже во вторник, пишет Politico со ссылкой на источники в Демократической партии.

Автор
Евгений Пудовкин
разведка США киберугроза российские хакеры
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