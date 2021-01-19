Кандидат Байдена на пост главы разведки высказалась об угрозе из России
Кандидат на пост директора национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что ей нужно больше информации, чтобы сделать выводы об угрозе, исходящей от России в киберпространстве. Такое заявление она сделала в ходе слушаний в комитете сената по разведке, где рассматривается ее кандидатура.
Отвечая на вопрос сенатора-демократа Джека Рида о степени опасности России на фоне приписываемых ей кибератак на инфраструктуру США, Хейнс назвала угрозу со стороны Москвы «серьезным поводом для беспокойства». «Мне нужно узнать больше о том, что случилось [США обвинили Россию в кибератаках на частную и государственную инфраструктуру], и пока я не получала засекреченных брифингов об этом», — сказала Хейнс.
В то же время она сослалась на заявления Министерства по внутренней безопасности, где угрозу подобных атак назвали «серьезнейшим риском». Хейнс пообещала сфокусироваться на угрозе России в киберпространстве, если будет утверждена на пост директора нацразведки.
Хейнс также рассказала о намерении активнее противостоять Китаю в соответствии с межпартийным консенсусом в конгрессе. «Мы должны предоставить необходимые разведданные, чтобы превзойти Китай, имея понимание о намерениях Китая и его возможностях», — отметила она. Хейнс назвала КНР конкурентом и указала на необходимость незамедлительно предпринять меры для противодействия некоторым «агрессивным действиям Пекина», в том числе в сфере прав человека. При этом Хейнс заметила, что Вашингтон готов вести диалог с Пекином о сотрудничестве в таких сферах, как борьба с климатом.