Джо Байден вступил в должность президента США

За несколько минут до этого присягу принесла вице-президент Камала Харрис. Байден присягнул на семейной Библии 1893 года, которую использовал для присяги, когда вступал в должность вице-президента при Бараке Обаме

Джо Байден (Фото: Daniel Acker / Bloomberg)

Избранный президент США Джо Байден произнес присягу на Библии и вступил в должность 46-го главы государства. Прямую трансляцию с церемонии инаугурации ведет телеканал РБК.

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В рамках 59-й по счету церемонии инаугурации Байден на западном крыльце Капитолия произнес текст присяги, состоящий из 35 слов, на Библии. Для приведения к присяге Байден использовал Библию, которая хранится в его семье с 1893 года и уже использовалась для приведения его к присяге в качестве вице-президента.

Присягу принимал председатель Верховного суда Джон Роббинс. После этого Байден начал получасовую речь, посвященную объединению страны.