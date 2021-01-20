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Приход Байдена к власти ,  
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Джо Байден вступил в должность президента США

За несколько минут до этого присягу принесла вице-президент Камала Харрис. Байден присягнул на семейной Библии 1893 года, которую использовал для присяги, когда вступал в должность вице-президента при Бараке Обаме
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Daniel Acker / Bloomberg)

Избранный президент США Джо Байден произнес присягу на Библии и вступил в должность 46-го главы государства. Прямую трансляцию с церемонии инаугурации ведет телеканал РБК.

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В рамках 59-й по счету церемонии инаугурации Байден на западном крыльце Капитолия произнес текст присяги, состоящий из 35 слов, на Библии. Для приведения к присяге Байден использовал Библию, которая хранится в его семье с 1893 года и уже использовалась для приведения его к присяге в качестве вице-президента.

Присягу принимал председатель Верховного суда Джон Роббинс. После этого Байден начал получасовую речь, посвященную объединению страны.

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Фото:Erin Schaff / Reuters

За четверть часа до полудня по местному времени (19:45 мск) к присяге привели вице-президента США Камалу Харрис.

Торжественную церемонию открывала поп-певица Леди Гага, исполнившая гимн Соединенных Штатов. На мероприятии присутствуют экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон с женами. Также приехал вице-президент при Трампе Майк Пенс.

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Из-за пандемии коронавируса церемонию инаугурации изменили. В частности, отменили традиционный обед, а парад, который должен состояться в честь вступления в должность главы государства, перенесли в онлайн.

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Известно, что 45-й президент Дональд Трамп оставил Байдену записку в Овальном кабинете. Ее содержание неизвестно. Сам Трамп отказался присутствовать на инаугурации и за четыре часа до нее улетел из Белого дома в Мэриленд, где пройдет мероприятие для его сторонников.

За полтора часа до начала церемонии в Верховный суд США, расположенный напротив Капитолия, поступило анонимное сообщение о бомбе. Однако при проверке взрывного устройства не обнаружили.

В связи с инаугурацией в Вашингтоне усилены меры безопасности. В городе объявлен комендантский час, туда прибыли 25 тыс. военнослужащих для поддержания общественного порядка. За несколько дней до этого ФБР предупреждало, что в американской столице 20 января могут начаться беспорядки с участием вооруженных активистов.

Автор
Михаил Котляр
Джо Байден инаугурация присяга США
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