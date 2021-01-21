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Отравление Навального ,  
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СМИ узнали о планах Европарламента потребовать остановки Nord Stream-2

Европарламент собирается заявить, что строительство газопровода необходимо остановить в ответ на арест Алексея Навального. Депутаты также собираются призвать ввести санкции против физлиц и компаний

Европарламент хочет потребовать от ЕС немедленной остановки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, пишет Spiegel со ссылкой на проект резолюции.

Требование готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Помимо приостановки строительства трубопровода, в проекте резолюции также содержится требование ввести санкции против физических и юридических лиц, «которые участвовали в решении об аресте и заключении Алексея Навального». Ограничения могут быть наложены на «российских олигархов», «членов ближайшего окружения президента Путина», «пропагандистов СМИ», а также на тех, кто несет ответственность за нападения на членов оппозиции, пишет издание. Они могут включать замораживание активов, которые находятся в ЕС, и запрет на въезд.

Проект резолюции будет вынесен на голосование в четверг, 21 января.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц союза. При этом они являются политическим ориентиром для государств, входящих в ЕС. Санкции в ЕС вводятся решением всех 27 стран, входящих в союз.

Возможные санкции Запада после ареста Навального. Что важно знать
Экономика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил Spiegel, что после ареста Навального пришло время поговорить об «энергетической проблеме». «Это самый мощный инструмент, который у нас есть. И поэтому проект «Северный поток-2» — это один из способов оказания дальнейшего давления», — считает он, добавив, что одних призывов к России недостаточно.

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О том, что за арестом Навального могут последовать санкции Запада, ранее уже заявляли отдельные члены Евросоюза. Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии назвали задержание оппозиционера «абсолютно неприемлемым» и потребовали его немедленного освобождения. «Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», — говорилось в их совместном заявлении.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен дать «быстрый и однозначный ответ». Глава МИД Чехии Томаш Петржичек пообещал поднять вопрос о санкциях на встрече европейских министров.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ заявлял, что реакция Запада на задержание оппозиционера вызвана желанием отвлечь внимание от «глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что в Кремле не собираются принимать во внимание призывы других стран освободить Навального. «Мы слышим эти заявления, однако в данном случае не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело», — пояснял Песков.

В октябре Евросоюз уже вводил санкции против шести российских физлиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за Навального. В Кремле ограничения назвали «сознательным недружественным шагом» и заявили, что Совет ЕС таким образом нанес вред отношениям с Россией.

Навального задержали сразу после прилета из Берлина, где он проходил лечение, в Москву 17 января. ФСИН считает, что он нарушил условия условного осуждения по делу «Ив Роше Восток» и требует заменить условный срок на реальный. Оппозиционера арестовали на 30 суток.

Накануне США наложили санкции на российское трубоукладочное судно «Фортуна», участвующее в достройке проекта «Северный поток-2». Вместе с судном под санкции попал ее собственник, компания «КВТ-РУС».

В посольстве России в США посчитали новые ограничения неправомерными и нарушающими нормы международного права.

Автор
Мария Лисицына
Алексей Навальный Европарламент Северный поток-2 санкции ЕС
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