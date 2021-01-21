СМИ узнали о планах Европарламента потребовать остановки Nord Stream-2

Лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил Spiegel, что после ареста Навального пришло время поговорить об «энергетической проблеме». «Это самый мощный инструмент, который у нас есть. И поэтому проект «Северный поток-2» — это один из способов оказания дальнейшего давления», — считает он, добавив, что одних призывов к России недостаточно.
О том, что за арестом Навального могут последовать санкции Запада, ранее уже заявляли отдельные члены Евросоюза. Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии назвали задержание оппозиционера «абсолютно неприемлемым» и потребовали его немедленного освобождения. «Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», — говорилось в их совместном заявлении.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен дать «быстрый и однозначный ответ». Глава МИД Чехии Томаш Петржичек пообещал поднять вопрос о санкциях на встрече европейских министров.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ заявлял, что реакция Запада на задержание оппозиционера вызвана желанием отвлечь внимание от «глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что в Кремле не собираются принимать во внимание призывы других стран освободить Навального. «Мы слышим эти заявления, однако в данном случае не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело», — пояснял Песков.
В октябре Евросоюз уже вводил санкции против шести российских физлиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за Навального. В Кремле ограничения назвали «сознательным недружественным шагом» и заявили, что Совет ЕС таким образом нанес вред отношениям с Россией.
Навального задержали сразу после прилета из Берлина, где он проходил лечение, в Москву 17 января. ФСИН считает, что он нарушил условия условного осуждения по делу «Ив Роше Восток» и требует заменить условный срок на реальный. Оппозиционера арестовали на 30 суток.
Накануне США наложили санкции на российское трубоукладочное судно «Фортуна», участвующее в достройке проекта «Северный поток-2». Вместе с судном под санкции попал ее собственник, компания «КВТ-РУС».
В посольстве России в США посчитали новые ограничения неправомерными и нарушающими нормы международного права.