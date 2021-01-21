СМИ узнали о планах Европарламента потребовать остановки Nord Stream-2

Европарламент собирается заявить, что строительство газопровода необходимо остановить в ответ на арест Алексея Навального. Депутаты также собираются призвать ввести санкции против физлиц и компаний

Европарламент хочет потребовать от ЕС немедленной остановки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, пишет Spiegel со ссылкой на проект резолюции.

Требование готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Помимо приостановки строительства трубопровода, в проекте резолюции также содержится требование ввести санкции против физических и юридических лиц, «которые участвовали в решении об аресте и заключении Алексея Навального». Ограничения могут быть наложены на «российских олигархов», «членов ближайшего окружения президента Путина», «пропагандистов СМИ», а также на тех, кто несет ответственность за нападения на членов оппозиции, пишет издание. Они могут включать замораживание активов, которые находятся в ЕС, и запрет на въезд.

Проект резолюции будет вынесен на голосование в четверг, 21 января.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц союза. При этом они являются политическим ориентиром для государств, входящих в ЕС. Санкции в ЕС вводятся решением всех 27 стран, входящих в союз.