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Кремль прокомментировал суд над Навальным под портретом Ягоды

«Особые условия», в которых проходил суд над Навальным в Химках, в Кремле связали с коронавирусной инфекцией. Песков также ответил на вопросы, боится ли Путин Навального, при чем тут Ягода и будет ли вмешиваться президент
Люди у здания второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки
Люди у здания второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

За разъяснениями в отношении судебного процесса по делу Алексея Навального, который прошел в Химках 18 января, следует обращаться в суд. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать арест, сообщает корреспондент РБК.

«Первое — я рекомендую обратиться в суд за разъяснениями, но могу сказать, что мы знаем: в последние несколько месяцев все суды работают в особом режиме, связанном с ковидом, а какие особенности этого режима и как реализуются на практике, лучше спросить в суде», — ответил представитель Кремля.

На вопрос о портрете возглавлявшего НКВД во время массовых репрессий Генриха Ягоды, под которым сидел Навальный во время суда, Песков посоветовал обратиться в МВД. «Вы знаете, я не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещениях в Химках и других регионах России. Если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с портретами в полиции, можете обратиться к коллегам в МВД», — ответил Песков.

Он также заверил, что претензии правоохранительных органов к Навальному никак не связаны с Владимиром Путиным, а информация о том, что президент боится Навального, — это «полная ерунда».

«Мы знаем: у ФСИН были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила. Вы знаете, что статистика говорит, что около 18 тыс. раз имели место нарушения правил условного срока и 18 тыс. [раз] применялись определенные меры», — пояснил пресс-секретарь и добавил, что наличие претензий не имеет никакого отношения к президенту России.

«Разные утверждения, что кто-то кого-то боится, — абсолютная ерунда, — заверил Песков. — Если кто-то где-то нарушает порядок, полиция применяет меры».

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Алексей Навальный (в центре)

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На вопрос, будет ли президент следить за обеспечением прав Навального в ходе процесса, Песков ответил, что «это не ситуация, которая требует особого внимания президента». «Права всех граждан России гарантируются законами России, надзорными ведомствами России, что, безусловно, будет и в этом случае», — подчеркнул он.

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По словам Пескова, в Кремле не опасаются массовых протестов и не собираются принимать во внимание призывы западных стран освободить Навального. «Мы слышим эти заявления, однако в данном случае не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело», — резюмировал пресс-секретарь.

Навальный был задержан при пересечении границы в аэропорту Шереметьево 17 января, когда он вернулся после лечения в Германии в Россию. ФСИН предупредила, что возбуждено дело о нарушении Навальным условий испытательного срока, который был ему назначен по делу «Ив Роше» и истекал 29 декабря. Во ФСИН заявляли, что оппозиционер должен был отмечаться два раза в месяц, однако в 2020 году часто не делал этого по неуважительной причине.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Суд по мере пресечения прошел во втором отделе полиции УМВД города Химки, куда Навального доставили из аэропорта Шереметьево. Адвокаты Навального сообщили, что их предупредили о суде за несколько минут. Процесс проходил в помещении на фоне тематической выставки в отделении полиции, за спиной Навального висел портрет расстрелянного НКВД бывшего наркома внутренних дел Генриха Ягоды, запустившего машину сталинских репрессий в 30-х годах.

«Я не понимаю, что происходит. Меня на одну минуту вывели из камеры для встречи с адвокатом. Я пришел сюда — здесь происходит заседание Химкинского суда. <...> Называется это все открытое заседание Химкинского суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю», — заявил Навальный в зале суда, назвав суд в отделении полиции беззаконием.

Суд арестовал Навального на 30 дней. Ходатайство ФСИН о замене условного наказания реальным Симоновский суд Москвы будет рассматривать 2 февраля.

УФСИН по Москве 28 декабря сообщило, что Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». 12 января стало известно, что в Симоновском районном суде столицы появилось дело об отмене условного срока, а 14 января ФСИН сообщила, что Навальный находится в федеральном розыске.

Авторы
Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев
Алексей Навальный Дмитрий Песков МВД
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