Кремль прокомментировал суд над Навальным под портретом Ягоды

«Особые условия», в которых проходил суд над Навальным в Химках, в Кремле связали с коронавирусной инфекцией. Песков также ответил на вопросы, боится ли Путин Навального, при чем тут Ягода и будет ли вмешиваться президент

Люди у здания второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

За разъяснениями в отношении судебного процесса по делу Алексея Навального, который прошел в Химках 18 января, следует обращаться в суд. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать арест, сообщает корреспондент РБК.

«Первое — я рекомендую обратиться в суд за разъяснениями, но могу сказать, что мы знаем: в последние несколько месяцев все суды работают в особом режиме, связанном с ковидом, а какие особенности этого режима и как реализуются на практике, лучше спросить в суде», — ответил представитель Кремля.

На вопрос о портрете возглавлявшего НКВД во время массовых репрессий Генриха Ягоды, под которым сидел Навальный во время суда, Песков посоветовал обратиться в МВД. «Вы знаете, я не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещениях в Химках и других регионах России. Если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с портретами в полиции, можете обратиться к коллегам в МВД», — ответил Песков.

Он также заверил, что претензии правоохранительных органов к Навальному никак не связаны с Владимиром Путиным, а информация о том, что президент боится Навального, — это «полная ерунда».

«Мы знаем: у ФСИН были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила. Вы знаете, что статистика говорит, что около 18 тыс. раз имели место нарушения правил условного срока и 18 тыс. [раз] применялись определенные меры», — пояснил пресс-секретарь и добавил, что наличие претензий не имеет никакого отношения к президенту России.