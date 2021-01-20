Посол России назвал неправомерными санкции против «Северного потока-2»

Санкции США против участников строительства газопровода «Северный поток-2» нарушают нормы международного права. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Facebook российской дипмиссии.

«США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей. Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников», — заявил Антонов.

По его мнению, речь идет о «неприкрытой недобросовестной конкуренции» и стремлении США создать себе преимущество на энергетическом рынке Европы.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против российского трубоукладочного судна «Фортуна», участвующего в строительстве газопровода «Северный поток-2». Вместе с «Фортуной» под санкции попал ее зарегистрированный собственник — компания «КВТ-РУС».