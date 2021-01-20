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Политика ,  
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Посол России назвал неправомерными санкции против «Северного потока-2»

Санкции США против участников строительства газопровода «Северный поток-2» нарушают нормы международного права. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Facebook российской дипмиссии.

«США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей. Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников», — заявил Антонов.

По его мнению, речь идет о «неприкрытой недобросовестной конкуренции» и стремлении США создать себе преимущество на энергетическом рынке Европы.

Помпео после санкций против «Фортуны» пригрозил «дополнительными шагами»
Политика
Майк Помпео <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 20px; top: 73px; width: 676.047px; height: 43px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -46px; top: 126px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 338px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против российского трубоукладочного судна «Фортуна», участвующего в строительстве газопровода «Северный поток-2». Вместе с «Фортуной» под санкции попал ее зарегистрированный собственник — компания «КВТ-РУС».

Перед эти американские власти уведомили Берлин, что намерены ввести санкции против «Фортуны» и его владельца.
В Министерстве экономики и энергетики Германии выразили сожаление в связи с планами Вашингтона наложить новые ограничения по «Северному потоку-2».

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