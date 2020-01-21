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Отставка правительства Медведева ,  
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Виталий Мутко не войдет в новое правительство

Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства. Он курировал строительство и региональное развитие на посту вице-премьера с мая 2018 года
Виталий Мутко (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

И.о. вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства, сказали РБК три собеседника близких к Белому дому. Он занимал различные должности в правительстве с 2008 года.

РБК направил запрос представителю Мутко.

Виталий Мутко занимает пост вице-премьера по инфраструктуре с мая 2018 года. В правительстве он курирует вопросы строительства и регионального развития, а также числе вопросы социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.

За время курирования Мутко темы строительства в России прошла реформа долевого строительства. Застройщики, после 1 июля 2019 года могут получить деньги дольщиков только после окончания строительства. Однако большинство проектов, которые начаты раньше этой даты, продолжают строится по классической схеме долевого строительства.

Мутко отвечает за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», по которому к 2024 году в России должно строится 120 млн кв.м. жилья ежегодно. Итоговые показатели по вводу жилья за 2019-й год будут отставать от плана. Согласно нацпроекту в России за 2019-й год должно было быть построено 88 млн кв.м. жилья, но ввод скорее всего составит около 80 млн к.в.м. Мутко предлагал президенту Владимиру Путину скорректировать показатели нацпроекта на 2019-2021 гг, снизив их до 75,7 млн кв.м., но эти изменения не были утверждены.

Мутко также курирует ликвидацию последствий паводка в Иркутской области, из-за которого в июне прошлого года были затоплены более 11 тыс жилых домов и разрушены 22 моста. В сентябре Мутко раскритиковал Минэкономразвития и министра Максима Орешкина, заявив, что министерство ведет работу по выплате компенсаций неэффективно

На это в Минэкономразвития ответили, что Мутко сам почти не участвовал в работе по выделению средств на поддержку предпринимателей в затопленном регионе.

До 2018 года Мутко был вице-премьером по спорту, молодежи и туризму, а ранее министром спорта.

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Мутко возглавлял Российский футбольный союз с 2015 по 2017 год. В декабре 2017 года, после назначения вице-премьером, он приостановил свою работу на этом посту. В декабре 2018 года он объявил об уходе с поста главы РФС.

15 января Дмитрий Медведев объявил, что правительство уходит в отставку. Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Место премьера занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

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Авторы: Елизавета Антонова, Петр Канаев, Надежда Федорова, Кирилл Сироткин
Теги: Мутко, отставка, правительство, перестановки
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