Виталий Мутко не войдет в новое правительство

Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства. Он курировал строительство и региональное развитие на посту вице-премьера с мая 2018 года

Виталий Мутко (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

И.о. вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства, сказали РБК три собеседника близких к Белому дому. Он занимал различные должности в правительстве с 2008 года.

РБК направил запрос представителю Мутко.

Виталий Мутко занимает пост вице-премьера по инфраструктуре с мая 2018 года. В правительстве он курирует вопросы строительства и регионального развития, а также числе вопросы социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.

За время курирования Мутко темы строительства в России прошла реформа долевого строительства. Застройщики, после 1 июля 2019 года могут получить деньги дольщиков только после окончания строительства. Однако большинство проектов, которые начаты раньше этой даты, продолжают строится по классической схеме долевого строительства.

Мутко отвечает за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», по которому к 2024 году в России должно строится 120 млн кв.м. жилья ежегодно. Итоговые показатели по вводу жилья за 2019-й год будут отставать от плана. Согласно нацпроекту в России за 2019-й год должно было быть построено 88 млн кв.м. жилья, но ввод скорее всего составит около 80 млн к.в.м. Мутко предлагал президенту Владимиру Путину скорректировать показатели нацпроекта на 2019-2021 гг, снизив их до 75,7 млн кв.м., но эти изменения не были утверждены.