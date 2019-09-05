Мутко раскритиковал «севшего и уехавшего» на ВЭФ от паводков Орешкина

Мутко раскритиковал «севшего и уехавшего» на ВЭФ от паводков Орешкина

Вице-премьер недоволен тем, что министр решил остаться на форуме вместо того, чтобы позаботиться о выплатах предпринимателям, которые пострадали от паводков в Тулуне Иркутской области

Виталий Мутко и Максим Орешкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Курирующий в правительстве вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер Виталий Мутко остался недоволен работой Минэкономразвития и лично его главы Максима Орешкина с пострадавшими от паводка в Иркутской области предпринимателями. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в регионе, передает «РИА Новости».

Мутко отметил, что еще ни один предприниматель не получил выплаты после удара стихии.

«Минэкономразвития не работает здесь эффективно. Я вчера позвонил [министру экономического развития] Максиму Орешкину, об этом сказал. Он сказал, что должен остаться на ВЭФе, так как глава государства приезжает. Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили», — пояснил зампред правительства.

По словам Мутко, кабмин оперативно принял решение о выделении 500 млн руб. на эти цели, Минэкономразвития со своей стороны же ничего пока не сделало.

РБК направил запрос в Минэкономразвития в связи с заявлениями Мутко.