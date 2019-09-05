Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

В ведомстве указали, что ему стоило немало усилий для выделения 500 млн руб. для пострадавших от паводка в Иркутской области бизнесменов, а Мутко, как отметили в Минэке, в этом вопросе практически не участвовал

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями. В пресс-службе министерства сообщили РБК, что оно подготовило распоряжение правительства о выделении из резервного фонда 500 млн руб. для соответствующих выплат, которое было рассмотрено на заседании правительства 29 августа и поддержано.

«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн руб. на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок. Основную поддержку в этом вопросе оказали [первый зампред правительства, министр финансов Антон] Силуанов и [зампред правительства, глава аппарата кабмина Константин] Чуйченко. К сожалению, участие Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом», — заявили в Минэкономики.

Материал дополняется.