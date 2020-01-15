Мутко объяснил отставку правительства

Правительство ушло в отставку на фоне «большого вызова» и «запроса на изменения», пояснил вице-премьер Виталий Мутко

Виталий Мутко (справа) во время встречи президента России Владимира Путина с членами правительства РФ (Фото: Никольский Алексей / ТАСС)

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.

«Конечно, учитывая это все [сказанное в послании президента федеральному собранию], правительство провело заседание с участием президента. Дмитрий Анатольевич подробно все изложил и исходя из этого, мы посчитали, что такой большой вызов, спрос на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами и сейчас в общем-то правительство приняло решение подать в отставку», — сказал Мутко в ходе вступительного слова на встрече с Ассоциацией инновационных регионов России в рамках Гайдаровского форума.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поблагодарил правительство за работу и попросил его членов исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. «Президент нас попросил исполнять обязанности, поэтому я и приехал — исполняю обязанности», — добавил Мутко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со ст. 117 Конституции. Это решение было принято после послания президента России Федеральному собранию. Глава государства Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.