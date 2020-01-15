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Мутко объяснил отставку правительства

Правительство ушло в отставку на фоне «большого вызова» и «запроса на изменения», пояснил вице-премьер Виталий Мутко
Виталий Мутко (справа) во время встречи президента России Владимира Путина с членами правительства РФ (Фото: Никольский Алексей / ТАСС)

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК. 

«Конечно, учитывая это все [сказанное в послании президента федеральному собранию], правительство провело заседание с участием президента. Дмитрий Анатольевич подробно все изложил и исходя из этого, мы посчитали, что такой большой вызов, спрос на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами и сейчас в общем-то правительство приняло решение подать в отставку», — сказал Мутко в ходе вступительного слова на встрече с Ассоциацией инновационных регионов России в рамках Гайдаровского форума.

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Он напомнил, что президент Владимир Путин поблагодарил правительство за работу и попросил его членов исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. «Президент нас попросил исполнять обязанности, поэтому я и приехал — исполняю обязанности», — добавил Мутко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со ст. 117 Конституции. Это решение было принято после послания президента России Федеральному собранию. Глава государства Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.   

«Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось. Но все никогда и не получается в полном объеме», — сказал российский лидер. Медведев на встрече с президентом заявил, что считает решение об отставке правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции. «Мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — пояснил он. Также известно, что Путин предложил Медведеву занять должность заместителя председателя Совета безопасности, которой сейчас не существует. 

Как сообщает The Bell со ссылкой на неназванного исполняющего обязанности федерального министра, члены правительства не знали о предстоящей отставке кабинета, а премьер объявил им об этом решении меньше часа назад. Другой источник издания, возглавляющий федеральное министерство, охарактеризовал ситуацию как гром среди ясного неба. «Ничего с утра не предвещало», — объяснил он. По словам собеседников The Bell, кандидатуру нового премьера членам ныне бывшего правительства не назвали.  

В послании Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию, среди прочего, наделить Госдуму правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра, предложенную президентом. Также нижняя палата парламента, по мнению главы государства, должна получить право утверждать кандидатов на посты всех вице-премьеров и министров правительства. Сейчас, согласно действующей Конституции, Госдума только согласовывает кандидатуру премьер-министра, а назначает его глава государства.    

Авторы: Надежда Федорова, Кристина Астафурова
Теги: Виталий Мутко
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