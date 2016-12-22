Мутко уйдет с поста главы Российского футбольного союза

Виталий Мутко объявит об уходе с поста президента РФС, сообщили собеседники РБК в руководстве футбольного союза. Это может произойти на ближайшем заседании исполкома РФС 6 декабря, утверждает один из них

Виталий Мутко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

​Вице-премьер Виталий Мутко в ближайшее время объявит о своей отставке с поста президента Российского футбольного союза, сообщил РБК собеседник, близкий к руководству организации.

Мутко может сделать соответствующее заявление на заседании исполнительного комитета РФС, говорит другой собеседник РБК в исполкоме союза. Ближайшее заседание пройдет 6 декабря, об этом стало известно в среду, говорит он. Повестка заседания станет известна в течение ближайших нескольких дней, добавил он. «Ждем 6 декабря, ждем решения», — сказал еще один источник в окружении Мутко.

В аппарате вице-премьера отказались от комментариев.

Ранее, 22 ноября,​ о грядущей отставке Мутко сообщил Championat.com. По данным издания, основными кандидатами на его место являются генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков. Представитель Дюкова отказался от комментариев РБК.

В числе возможных кандидатов на пост президента РФС могут оказаться также депутат Госдумы, заслуженный тренер России Валерий Газзаев и исполняющий обязанности главы футбольного союза, гендиректор РФС Александр Алаев, говорит собеседник РБК, близкий к руководству организации.

Пост главы Российского футбольного союза Мутко занимает с 2015 года. В декабре 2017 года он приостановил свою работу на этом посту. Тогда же экс-игрок сборной России по пляжному футболу Александр Алаев был назначен временно исполняющим обязанности главы РФС.