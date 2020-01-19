Медведев назвал еще один фактор для отставки правительства

Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев в интервью «Первому каналу» объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.

Экс-премьер напомнил, что занимал пост председателя правительства почти восемь лет. По словам Медведева, «это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам». Он рассказал, что специально изучил вопрос о сроках работы правительств советского периода и даже царского периода.

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