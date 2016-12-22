Мутко объявил о временном уходе с поста главы РФС

Вице-премьер Виталий Мутко заявил о приостановке деятельности на должности президента Российского футбольного союза на срок до шести месяцев. Он решил взять паузу на время судебного разбирательства из-за отстранения от Олимпиад

Виталий Мутко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вице-премьер и бывший министр спорта Виталий Мутко приостановил работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС), передает корреспондент РБК с пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС. При этом Мутко пока сохранит пост вице-премьера и куратора проведения чемпионата мира.

«Я обратился к исполкому с просьбой на кратковременный период (до шести месяцев) приостановить мою работу на посту главы РФС», — заявил Мутко на пресс-конференции. Свое решение он объяснил тем, что планирует подать иск в Спортивный арбитраж из-за отстранения от Олимпиад и обвинений в участии в «государственной допинговой программе». Он также планирует предложить президенту снять его с поста главы оргкомитета ЧМ-2018. «Я сосредоточился на государственной работе», — заявил вице-премьер.

«Не имею отношения к царапинам»

26 декабря Мутко планирует подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). «Вынесено решение, что я, как гарант отсутствия нарушений в Сочи, отстранен решением МОК от посещения Олимпиад. Если не отреагировать на это, значит, я согласен с нарушениями в Сочи. Я согласиться не могу. Мы построили антидопинговую лабораторию и передали ее до начала Игр WADA. Мы не имеем отношения к царапинам на крышках [банок с допинг-пробами]», — заявил Мутко. Вице-премьер уверен, что многие победы российского спорта «дискредитируются по политическим мотивам».

Говоря о решении МОК, признавшего существование государственной системы применения допинга в России, Мутко заявил, что считает его некорректным. «Для меня Сочи — самые лучшие Игры. Мы согласны, что были злоупотребления должностных лиц, в том числе Родченкова, но, на наш взгляд, ни одного факта нарушений в Сочи не было установлено. Наша антидопинговая система жестко работала, не было никакой госпрограммы покрывания нарушений», — заявил вице-премьер.

Кто заменит Мутко

Исполняющим обязанности главы РФС назначен гендиректор организации Александр Алаев. «Большая заслуга Виталия Леонтьевича в том, что на исполкоме мы говорим о футболе, а не о долгах РФС. Надеюсь, что приостановка его деятельности будет минимальной и он скоро вернется к работе. Надеюсь, что все будет стабильно и спокойно», — заявил и.о. главы РФС. Он пообещал «советоваться» с Мутко по рабочим вопросам. Алаев справится, заверил журналистов Мутко, отметив, что у него есть план действий.

Генеральный директор РФС Александр Алаев в сентябре 2016 года рассказывал «Спорт-Экспрессу», что Мутко смог уменьшить расходы союза и увеличить его доходы. «Виталий Леонтьевич внес жесткую финансовую дисциплину, раньше этого не хватало. По сути, Мутко спас РФС», — заявил он.

Алаеву 38 лет. Он бывший игрок сборной России по пляжному футболу. С 2013 года является исполнительным директором РФС.

Последствия допинг-скандала

21 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с решением РФС, писала, что Мутко уйдет с поста главы союза. Источники издания объясняли это решение последствиями допингового скандала в российском спорте.

Уход Мутко с должности связан с неспособностью решить накопившиеся проблемы, считает президент Центра политических технологий Игорь Бунин. «Мутко стал полностью дискредитированным человеком. Российские отношения с международными спортивными организациями вместе с Мутко неразрешимы. Его уход — это непременное условие решения таких проблем. Сейчас же Мутко — это человек, который мешает решить проблемы. Теперь он станет министром без портфеля. Это подходящая для него должность: обязанностей нет, только зарплата», — заявил Бунин РБК.

Уход Мутко с поста главы РФС связан с необходимостью пойти навстречу международным спортивным организациям, заявил РБК первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Новый человек на месте главы РФС — это технический функционер, который должен обеспечить продолжение подготовки к ЧМ. Мутко же был политической фигурой. Но раз западники требуют, надо их успокоить, все-таки перед чемпионатом мира фигура Мутко выглядела своего рода вызовом. При этом остался вариант, что дверь за Мутко не закрылась, — это не необратимое решение, и он сможет вернуться», — сказал политолог.

Временная отставка Мутко станет окончанием его карьеры, заявил РБК руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Это часть постепенного ухода главного спортивного менеджера страны. С чем связана такая схема ухода, проблематично сказать. В прошлый раз, когда Мутко должны были уволить, его, наоборот, повысили до вице-премьера. Пока в кабинете министров нет перестановок, но Мутко, безусловно, кандидат на вылет. Если только Путин не оставит Мутко, чтобы показать, что не играет по правилам Запада», — заявил политолог.

Уход Мутко связан с настроением общества после отстранения российской сборной, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Общество было взбудоражено, да и проблема не только в действиях врагов, ведь и сами накосячили. Президент идет на выборы, и ему надо показать, что он что-то готов сделать. Отвечать за позорные провалы все равно кто-то должен. Уход связан с будущим формированием правительства, где после выборов могут быть другие люди», — заявил Миронов.

Международный олимпийский комитет с учетом выводов комиссий, расследовавших применение российскими спортсменами допинга во время Игр в Сочи, и информации о наличии в стране «государственной системы допинга» дисквалифицировал Олимпийский комитет России. Россияне смогут выступить на Играх в Южной Корее только как «олимпийские атлеты из России», под нейтральным флагом. Сам Мутко пожизненно отстранен от Олимпийских игр.

В июле 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства подготовила доклад о применении допинга на Олимпиаде в Сочи. В нем утверждалось, что манипуляции с допинг-пробами контролировались Министерством спорта, а решение о подмене как минимум одной пробы принимал лично Мутко.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в российском футболе несколько лет грубо нарушались антидопинговые правила. По его словам, допинг принимали все футболисты сборной России, участвовавшие в чемпионате мира 2014 года. Он заявил, что подтверждение нарушений антидопинговых правил содержится в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В декабре 2017 года WADA подтвердило подлинность этой базы данных и передало данные в ФИФА, которая объявила о проведении собственного расследования. Российские официальные лица все обвинения в адрес футболистов отвергают.