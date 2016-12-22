Турция назвала противников операции в Африне пособниками террористов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ожидает от Франции поддержки военной операции в сирийском Африне. По словам министра, те, кто выступит против, станут на сторону террористов и будут к ним причислены

Сотрудники полиции задерживают демонстрантку на митинге в Стамбуле против военных действий Турции в Сирии (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Любой, кто выступает против военных действий Турции на северо-западе Сирии, является сторонником террористов и, соответственно, к ним относится. Об этом заявил в кулуарах своего официального визита в Ирак министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

«Если Франция или любая другая страна собирается довести этот вопрос (участия Турции в военной операции в сирийском Африне. — РБК) до ООН, то мы не сможем более быть союзниками. В этом случае они примут сторону террористов и с этого момента будут считаться боевиками», — отметил глава турецкого ведомства.

Он напомнил о предложении правительства Франции созвать как можно скорее экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи со сложившейся ситуацией в сирийском Африне и отметил, что ждет от Франции поддержки.

Военная операция Турции против курдов под названием «Оливковая ветвь» началась накануне, 20 января, в сирийском кантоне Африн. Ее объявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Президент во время своего выступления раскритиковал правительство США за то, что оно поддерживает сирийских курдов. В этот же день турецкая авиация нанесла более сотни ударов по позициям своих противников. На следующий день премьер страны Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Издание Milliyet сообщило о входе турецких танков в Африн, однако курдское ополчение эту информацию опровергло.

Власти Сирии боевые действия Турции осудили и подчеркнули, что город Африн является неотъемлемой частью сирийской территории.