Дамаск осудил военную операцию Турции на севере Сирии

Официальный Дамаск выступил с осуждением действий Турции, начавшей военную операцию на севере Сирии, в районе города Африн. Заявление властей страны по этому поводу опубликовало государственное агентство SANA.

​«Сирийская Арабская Республика решительно осуждает жестокую турецкую агрессию против города Африн, который является неотъемлемой частью сирийской территории», — цитирует агентство заявление МИД страны.

В сообщении действия турецкой армии называются агрессией и нарушением суверенитета Сирии. Дамаск призывает международное сообщество «осудить турецкую агрессию и принять необходимые меры для ее немедленного прекращения».

Кроме того, в Дамаске опровергли заявления турецких властей о том, что Анкара заранее уведомила сирийское правительство о проводимых боевых действиях. «Эти заявления являются частью серии лжи, которую мы привыкли слышать от турецкого режима», — говорится в сообщении.

На протяжении последней недели турецкая армия проводила регулярные артобстрелы позиций курдских сил в районе города Африн на севере Сирии. В субботу, 20 января, Анкара объявила о начале проведения военной операции «Оливковая ветвь». Удары по позициям курдов из отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз» начала наносить также авиация. Наступление на курдские позиции у Африна начали также оппозиционная Дамаску группировка «Сирийская свободная армия».