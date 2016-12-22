Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,07 56,57 EUR Нал. 69,69 69,05 USD Бирж. 56,72 +0,20 EUR Бирж. 69,39 +0,26 USD ЦБ. 56,59 -0,17 EUR ЦБ. 69,40 +0,14 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 11936,07 -829,91 MOEX 2286,33 -0,48% RTS 1270,92 -0,65% Brent 68,65 -0,71% DJIA 26071,72 +0,21% Nasdaq 7336,38 +0,55% FTSE 7730,79 +0,39%
Турция рассказала о роли России в контактах с Сирией по операции в Африне
Лента новостей
В Удмуртии завели дело после обнаружения насмерть замерзшего мальчика 13:49, Общество Посол США окунулся в прорубь ради познания «духовных традиций» России 13:44, Общество В России назвали имена включенных в список для участия в Играх фигуристов 13:16, Общество Курдское ополчение опровергло вход турецких войск в сирийский Африн 13:10, Политика СМИ сообщили о переговорах между игроком «Наполи» и тренером «Спартака» 13:03, Спорт В Южной Корее перевернулось рыболовецкое судно 12:58, Общество В Госдуме ответили на обвинения в «оккупации» Россией Приднестровья 12:33, Политика Американская компания Rocket Lab успешно доставила на орбиту три спутника 12:32, Технологии и медиа Музыканта Уинтона Марсалиса наградили российским орденом Дружбы 12:19, Общество Обвиняемый в махинациях с биткоинами россиянин попросил убежище у Греции 12:14, Политика В центре Барнаула загорелось здание конторы купца Морозова 12:07, Общество Первый танкер с газом из России для США продолжил путь в Бостон 11:56, Бизнес Новак заявил о переговорах c Эр-Риядом по поставкам солнечных панелей 11:40, Бизнес «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» договорились об обмене игроками 11:29, Спорт Под Мурманском в ДТП с автобусами и автомобилями погибли четыре человека 11:23, Общество Американский боец установил рекорд по победам в UFC 11:01, Спорт Новак предсказал стабилизацию международного нефтяного рынка в 2018 году 10:56, Экономика СМИ узнали о вошедших в сирийский Африн турецких танках 10:38, Политика В Росгидрометцентре рассказали о сильных снегопадах в День снега 10:27, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 10:24, РБК и МегаФон Силовики заявили о ликвидации захвативших отель в Кабуле боевиков 10:22, Общество Под Саратовом нефтепровод «Транснефти» возобновил прокачку после пожара 09:59, Общество СМИ узнали о планах США включить Россию в проект «Звездные войны» 09:34, Политика В МВД Афганистана уточнили число погибших при нападении на отель в Кабуле 08:29, Политика Минобороны заявило об окружении в Идлибе крупной банды «Джабхат ан-Нусры» 08:21, Политика Делегация из КНДР впервые за последние четыре года прибыла в Южную Корею 08:09, Политика Статую Свободы закрыли для посетителей 08:03, Политика СМИ узнали о спасении 30 человек из захваченного боевиками отеля в Кабуле 07:23, Общество
Турция рассказала о роли России в контактах с Сирией по операции в Африне
Операция в Сирии, 13:51
0
Турция рассказала о роли России в контактах с Сирией по операции в Африне

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что информацию о военной операции «Оливковая ветвь» в Африне Анкара через Москву передавала официальному Дамаску. Слова главы турецкого правительства цитирует газета Milliyet.

Йылдырым отметил, что США и Иран не высказались против операции в Сирии, однако Тегеран выразил опасения. «Опасения Ирана устраняются, у России нет возражений (по поводу проведения операции, — прим. РБК)», — цитирует главу турецкого правительства телеканал NTV. Премьер также отметил, что все необходимые дипломатические контакты по данному вопросу были проведены.

Глава турецкого правительства сказал, что во время операции «Оливковая ветвь» ни один турецкий военный не пострадал. Он добавил, что были убиты шесть боевиков. Среди мирных жителей пострадали два человека. Йылдырым подчеркнул, что жертв среди гражданского населения Африна не было.

Йылдырым сообщил, что операция турецких военных в сирийской республике пройдет в четыре этапа. Он пояснил, что в регионе будет также создана зона безопасности длиной в 30 км. Турецкий премьер сказал, что всего военные планируют уничтожить от восьми до 10 тыс. «террористов». В свою очередь, начальник Генштаба Турции генерал Хулуси Акар рассказал, что операция «Оливковая ветвь» направлена на «убежища, жилье, оружие, инструменты и оборудование» боевиков.

Эрдоган объявил о начале операции против курдов в сирийском Африне
Политика


О том, что Турция начала военную операцию против курдов в сирийском Африне заявлял в субботу, 20 января, турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Он также раскритиковал США, которые, по его словам, помогают курдскому ополчению. Кроме того, президент Турции анонсировал, что следующая операция военных будет проходить в сирийском регионе Манбидж.

СМИ узнали о вошедших в сирийский Африн турецких танках
Политика


В воскресенье, 21 января, NTV со ссылкой на военные источники сообщил, что в Африн вошли турецкие военные и танки. По данным собеседников телеканала, они начали в городе широкомасштабную операцию. В свою очередь представитель курдских Отрядов народной самообороны сообщил Reutets, что военнослужащие Турции не входили на территорию города.

Теги: Сирия , Турция , курды
Главное
В России назвали имена включенных в список для участия в Играх фигуристов Общество
Материалы по теме
Курдское ополчение опровергло вход турецких войск в сирийский Африн Политика
Курды заявили о равной ответственности России за военную операцию Турции Политика
Дамаск осудил военную операцию Турции на севере Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.