Турция рассказала о роли России в контактах с Сирией по операции в Африне

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что информацию о военной операции «Оливковая ветвь» в Африне Анкара через Москву передавала официальному Дамаску. Слова главы турецкого правительства цитирует газета Milliyet.



Йылдырым отметил, что США и Иран не высказались против операции в Сирии, однако Тегеран выразил опасения. «Опасения Ирана устраняются, у России нет возражений (по поводу проведения операции, — прим. РБК)», — цитирует главу турецкого правительства телеканал NTV. Премьер также отметил, что все необходимые дипломатические контакты по данному вопросу были проведены.

Глава турецкого правительства сказал, что во время операции «Оливковая ветвь» ни один турецкий военный не пострадал. Он добавил, что были убиты шесть боевиков. Среди мирных жителей пострадали два человека. Йылдырым подчеркнул, что жертв среди гражданского населения Африна не было.



Йылдырым сообщил, что операция турецких военных в сирийской республике пройдет в четыре этапа. Он пояснил, что в регионе будет также создана зона безопасности длиной в 30 км. Турецкий премьер сказал, что всего военные планируют уничтожить от восьми до 10 тыс. «террористов». В свою очередь, начальник Генштаба Турции генерал Хулуси Акар рассказал, что операция «Оливковая ветвь» направлена на «убежища, жилье, оружие, инструменты и оборудование» боевиков.

О том, что Турция начала военную операцию против курдов в сирийском Африне заявлял в субботу, 20 января, турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Он также раскритиковал США, которые, по его словам, помогают курдскому ополчению. Кроме того, президент Турции анонсировал, что следующая операция военных будет проходить в сирийском регионе Манбидж.