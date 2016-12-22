Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея

Турецкие военные уже второй день атакуют позиции курдов на северо-западе Сирии. Они действуют в рамках военной операции «Оливковая ветвь», о начале которой 20 января объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. За сутки авиация Турции нанесла более сотни ударов в сирийском кантоне Африн. В воскресенье, 21 января, к боевым действиям подключились и пехотные войска.

О необходимости провести военную операцию против сирийских курдов 13 января заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Спустя несколько дней министр обороны Нуреттин Каникли заявил, что его армия готова начать боевые действия против курдов, позиции которых находятся в приграничном районе Африн на северо-западе Сирии. Он отметил, что курдские бойцы создают для Турции реальную и постоянно растущую угрозу.

От проведения операции Турцию предостерегало правительство Сирии. Дамаск осудил намерения турецкого лидера, пригрозил сбивать турецкие самолеты, если Анкара приступит к боевым действиям на территории Сирии. Замглавы МИД страны Фейсала Мадад добавил, что операция Турции будет расцениваться как «акт агрессии в отношении суверенитета Сирии».

Эрдоган пообещал «в короткие сроки» завершить операцию против курдского ополчения в Африне, не указав конкретных дат. По его словам, Анкара ведет операцию против тех, «кто атакует ее приграничные районы», это турецкая «национальная борьба».

Спустя несколько часов после объявления операции «Оливковая ветвь» Генштаб Турции отчитался о первых результатах. По данным военных, к 18:00 мск 20 января турецкая авиация нанесла удары по 108 из 113 запланированных объектов курдских формирований.

Из-за действий Анкары российское Минобороны приняло решение передислоцировать оставшихся в Сирии военнослужащих — оперативный штаб военных и полиции — из Африна в Телль-Аджар. Москва выразила озабоченность боевыми действиями турецких военных.

Дым над сирийским Африном виден из приграничного турецкого города Хасса.

Турецкая авиация направляется в Сирию для участия в военной операции против курдов.

В воскресенье, 21 января, к операции присоединились и сухопутные войска. Вглубь территории они продвигались совместно с сирийскими оппозиционными силами, которые поддерживает Турция.

Некоторые СМИ сообщали 21 января, что турецкие танки уже вошли в сирийский Африн. Курдское ополчение эту информацию опровергло.

Грузовик с военными пикапами, оборудованными пулеметами, на окраине деревни Суджедиги в Турции готовится пересечь границу.

На второй день проведения «Оливковой ветви» Генштаб Турции заявил, что ВВС страны поразили 45 целей в сирийском Африне. Авиация, по словам военных, нанесла удары по укрытиям, складам с боеприпасами и оружием курдов.

В ответ на действия Турции формирования сирийских курдов начали обстрел приграничных территорий ракетами. Снаряды упали в турецком городе Килис. Всего из Сирии было запущено три ракеты.

Люди в турецком городе Килис проходят мимо дома, поврежденного ракетой, которая в воскресенье была выпущена сирийскими курдами с территории Африна.