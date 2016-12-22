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Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея
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Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея
Политика, 21 янв, 21:13
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Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея
Турецкие военные уже второй день атакуют позиции курдов на северо-западе Сирии. Они действуют в рамках военной операции «Оливковая ветвь», о начале которой 20 января объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. За сутки авиация Турции нанесла более сотни ударов в сирийском кантоне Африн. В воскресенье, 21 января, к боевым действиям подключились и пехотные войска.
Фото: DHA-Depo Photos / AP
О необходимости провести военную операцию против сирийских курдов 13 января заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Спустя несколько дней министр обороны Нуреттин Каникли заявил, что его армия готова начать боевые действия против курдов, позиции которых находятся в приграничном районе Африн на северо-западе Сирии. Он отметил, что курдские бойцы создают для Турции реальную и постоянно растущую угрозу.
Фото: DHA-Depo Photos / AP

От проведения операции Турцию предостерегало правительство Сирии. Дамаск осудил намерения турецкого лидера, пригрозил сбивать турецкие самолеты, если Анкара приступит к боевым действиям на территории Сирии. Замглавы МИД страны Фейсала Мадад добавил, что операция Турции будет расцениваться как «акт агрессии в отношении суверенитета Сирии».

Фото: Kayhan Ozer / AP

Эрдоган пообещал «в короткие сроки» завершить операцию против курдского ополчения в Африне, не указав конкретных дат. По его словам, Анкара ведет операцию против тех, «кто атакует ее приграничные районы», это турецкая «национальная борьба».

Фото: Osman Orsal / Reuters
Спустя несколько часов после объявления операции «Оливковая ветвь» Генштаб Турции отчитался о первых результатах. По данным военных, к 18:00 мск 20 января турецкая авиация нанесла удары по 108 из 113 запланированных объектов курдских формирований.
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Из-за действий Анкары российское Минобороны приняло решение передислоцировать оставшихся в Сирии военнослужащих — оперативный штаб военных и полиции — из Африна в Телль-Аджар. Москва выразила озабоченность боевыми действиями турецких военных.
Фото: Osman Orsal / Reuters
Дым над сирийским Африном виден из приграничного турецкого города Хасса.
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Турецкая авиация направляется в Сирию для участия в военной операции против курдов.
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
В воскресенье, 21 января, к операции присоединились и сухопутные войска. Вглубь территории они продвигались совместно с сирийскими оппозиционными силами, которые поддерживает Турция.
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Некоторые СМИ сообщали 21 января, что турецкие танки уже вошли в сирийский Африн. Курдское ополчение эту информацию опровергло.
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Грузовик с военными пикапами, оборудованными пулеметами, на окраине деревни Суджедиги в Турции готовится пересечь границу.
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
На второй день проведения «Оливковой ветви» Генштаб Турции заявил, что ВВС страны поразили 45 целей в сирийском Африне. Авиация, по словам военных, нанесла удары по укрытиям, складам с боеприпасами и оружием курдов.
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
В ответ на действия Турции формирования сирийских курдов начали обстрел приграничных территорий ракетами. Снаряды упали в турецком городе Килис. Всего из Сирии было запущено три ракеты.
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Люди в турецком городе Килис проходят мимо дома, поврежденного ракетой, которая в воскресенье была выпущена сирийскими курдами с территории Африна.
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Франция призвала Совбез ООН провести экстренное заседание из-за сложившейся в Сирии ситуации. В ответ на это министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Париж поддержать операцию «Оливковая ветвь». Он отметил, что любой, кто выступает против боевых действий Анкары, является сторонником террористов.
Теги: мультимедиа
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