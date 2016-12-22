Турецкие ВВС поразили 45 целей в Африне

Самолеты ВВС Турции поразили 45 целей в сирийском Африне во время проведения военной операции «Оливковая ветвь». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Генштаб Турции.
В заявлении Генштаба указывается, что 32 турецких самолета нанесли авиаудары по укрытиям, складам с боеприпасами и оружием, принадлежащих курдским ополченцам.
Военная операция Турции в сирийском Африне стартовала 21 января. Тогда же Генштаб Турции сообщил о поражении «всех намеченных целей», турецкие ВВС нанесли более ста авиаударов. Однако перед началом операции официальный Дамаск пригрозил Анкаре, что будет сбивать ее самолеты, которые появятся в воздушном пространстве Сирии.
Как сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, операция турецких вооруженных cил пройдет в четыре этапа. В ходе операции турецкие силовики ликвидируют «8–10 тыс. террористов», рассредоточенных в Африне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пообещал, что операция пройдет «в короткие сроки».21 января стало известно, что турецкие военнослужащие при поддержке танков вошли в сирийский Африн и начали выполнение широкомасштабной операции. Об этом сообщал телеканал NTV со ссылкой на военные источники. В курдском ополчении опровергли эти данные. По данным курдов, солдаты армии Турции попытались проникнуть на сирийскую территорию, но были вынуждены отступить после того, как ополченцы открыли по ним огонь.