Турецкие ВВС поразили 45 целей в Африне

Самолеты ВВС Турции поразили 45 целей в сирийском Африне во время проведения военной операции «Оливковая ветвь». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Генштаб Турции.

В заявлении Генштаба указывается, что 32 турецких самолета нанесли авиаудары по укрытиям, складам с боеприпасами и оружием, принадлежащих курдским ополченцам.

Военная операция Турции в сирийском Африне стартовала 21 января. Тогда же Генштаб Турции сообщил о поражении «всех намеченных целей», турецкие ВВС нанесли более ста авиаударов. Однако перед началом операции официальный Дамаск пригрозил Анкаре, что будет сбивать ее самолеты, которые появятся в воздушном пространстве Сирии.

Как сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, операция турецких вооруженных cил пройдет в четыре этапа. В ходе операции турецкие силовики ликвидируют «8–10 тыс. террористов», рассредоточенных в Африне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пообещал, что операция пройдет «в короткие сроки».