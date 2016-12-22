Франция предложила созвать экстренное заседание СБ ООН по Сирии

Франция попросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии после начала турецкой военной операции в сирийском Африне, где накануне Анкара нанесла более сотни авиаударов. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Сегодня утром я провел переговоры с моим турецким коллегой», — написал министр. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения доступа гуманитарной помощи в Сирии.

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января. О ее начале тогда объявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, раскритиковав во время своего выступления США за то, что они оказывают поддержку сирийским курдам. В этот же день Военно-воздушные силы Турции нанесли по Африну более ста авиаударов.

Видео: Anadolu

21 января газета Milliyet рассказала о входе турецких танков в регион. В свою очередь​ курдское ополчение опровергло наступление сухопутных сил Анкары. В Дамаске турецкую операцию осудили, назвав ее «актом агрессии» и посягательством на суверенитет страны. Самолеты турецкой авиации армия Башара Асада пообещала сбивать.