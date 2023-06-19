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Китай отказал США в компромиссе по Тайваню

Экс-глава МИД Китая Ван И заявил Блинкену, что Пекин не пойдет на компромисс по Тайваню
Пекин предложил «избегать стратегических неожиданностей» и урегулировать разногласия, но отказался от двух точек зрения на Тайвань. Пекин считает остров своей территорией, Вашингтон против агрессии на Тайбэй
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Китай не пойдет на компромисс по вопросам Тайваня и своей территориальной целостности в целом, заявил куратор китайской дипломатии в ЦК Компартии Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Xinhua.

Ван И сказал, что отношения двух государств зашли в тупик, они находятся в критическом моменте и Пекину с Вашингтоном следует выбрать между сотрудничеством и конфликтом. Он предложил Блинкену «глубоко задуматься и работать с Китаем, чтобы совместно урегулировать разногласия и избежать стратегических неожиданностей».

До этого Блинкен встретился с главой китайского МИДа Цинь Ганом. Беседа длилась семь с половиной часов — по словам чиновников, намного дольше запланированного, обе стороны назвали ее откровенной.

Как пишет The Washington Post, стороны добились прогресса по следующим темам: восстановлена связь на высшем уровне, обсуждены проблемы и области для сотрудничества, госсекретарь может встретиться с китайским председателем Си Цзиньпином. Издание отмечает позитивный тон государственных СМИ Китая: прежде они регулярно обвиняли Блинкена в провокациях, но при освещении его визита воздерживаются от критических высказываний.

Китай считает Тайвань собственной провинцией. США с прошлого века официально признают суверенитет Китая над Тайванем, но предупреждают, что если Пекин решится на вариант захвата острова, то Вашингтон помешает этому. Си Цзиньпин требовал от армии «подготовиться к войне».

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Отношения двух стран на высшем уровне оказались фактически заморожены после того, как американская армия сбила китайские аэростаты в небе над США, а Вашингтон обвинял Пекин в шпионаже. Politico отмечала, что в реакции Пекина есть «определенная степень дипломатического театра».

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Энтони Блинкен Ван И США Китай Тайвань Госдепартамент США
Си Цзиньпин фото

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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