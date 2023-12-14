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Политика ,  
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Reuters назвал «ахиллесову пяту» Китая в войне за Тайвань

Reuters: Индийский океан может стать ахиллесовой пятой Китая в войне за Тайвань
Китай зависит от поставок через Индийской океан, но не имеет в нем достаточных сил для защиты танкеров. Эта уязвимость стала предметом обсуждения на Западе и Востоке из-за рисков военного конфликта
Фото: United States Marine Corp / Getty Images
Фото: United States Marine Corp / Getty Images

Из стран Персидского залива через Индийский океан в Китай поступает нефть, на которую приходится около половины всего потребляемого топлива китайской экономикой. Этот регион может стать «ахиллесовой пятой» Пекина и дает его противникам преимущества на случай войны, пишет Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков.

Эта уязвимость сейчас тщательным образом изучается в рамках сценариев того, как может развиваться конфликт с Китаем из-за Тайваня или где-либо еще в Восточной Азии.

В рамках полномасштабной войны крупные нефтетанкеры станут целями для захвата или уничтожения, подобно войнам XX века, когда стороны нацеливались на экономические ресурсы своих врагов, сказали три собеседника агентства из числа аналитиков. Они заключили, что Китаю будет затруднительно защитить эти морские пути — танкерам не хватает защиты.

«Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и <...> у них будет незначительная поддержка с воздуха или вообще никакой, потому что у них нет собственных баз или объектов, на которые [Китай] мог бы положиться», — отметил специалист по безопасности из Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.

Китай приобрел глобальную сеть портов «не только для торговли»
Политика
Фото:Edgar Su / Reuters

Китай импортировал 515,65 млн т сырой нефти с января по ноябрь этого года, что эквивалентно 11,27 млн барр. ежедневно, следует из официальной статистики. На три трубопровода из России, Мьянмы и Казахстана в прошлом году приходилось около 10% импорта сырой нефти.

Пентагон предполагает, что примерно 62% нефти и 17% газа попадет в Китай через Малаккский пролив и Южно-Китайское море — ключевые ворота в Индийский океан. На эти же маршруты приходится около 80% всей торговли Китая.

Фото: Яндекс.Карты

Китай все еще «имеет мало возможностей для проявления силы» в Индийском океане, считают в Пентагоне. Первая зарубежная база Китая в Джибути, расположенная на западном берегу Индийского океана, открылась в 2017 году, там дислоцированы 400 морпехов для борьбы с пиратами в этом регионе. Однако база не оборудована аэродромом и окружена военными объектами семи других государств, среди которых США, Великобритания и Франция.

В то же время присутствие США в Индийском океане резко разнится с положением Китая. В Бахрейне базируется Пятый флот США, а Седьмой флот пользуется территорией атолла Диего-Гарсия в центральной части Индийского океана — там расположены взлетно-посадочные полосы для дальних бомбардировщиков и лагуна, приспособленная для размещения американских авианосцев.

В восточной части океана Австралия усиливает свои патрули и расширяет базу для американских и британских атомных подводных лодок, а впоследствии — и для австралийских атомных лодок.

При этом еще 20 лет назад китайские военные корабли не находились в Индийском океане, а сейчас там постоянно дислоцированы от шести до восьми кораблей, указывала Washington Post.

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Индийский океан Китай Тайвань

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