Глава ЦРУ допустил сомнения у Си Цзиньпина по поводу вторжения на Тайвань

Разведка США показывает, что председатель Китая Си Цзиньпин хоть и поручил своим военным быть готовыми для вторжения на Тайвань, но сомневается, что это получится осуществить, рассматривая опыт России на Украины. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью CBS.

«Нет иностранного лидера, который более внимательно следил за опытом [президента России] Владимира Путина на Украине, за развитием боевых действий, чем Си Цзиньпин», — сказал Бернс.

По его мнению Бернса, к амбициям китайского лидера по поводу окончательного контроля над Тайванем нужно отнестись очень серьезно, хотя «это и не означает, что военный конфликт неизбежен».

«Я думаю, по крайней мере, наше суждение состоит в том, что президент Си и его военное руководство сегодня сомневаются в том, смогут ли они совершить это вторжение», — считает глава ЦРУ.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии Гоминьдан, которая не признала законность коммунистического правительства КНР. Пекин, в свою очередь, не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из китайских провинций.

О том, что Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля на Тайванем к 2027 году, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн в сентябре прошлого года. Но американская разведка, по его словам, не считает, что руководство Китая приняло окончательное решение по этому вопросу.

Пекин же на фоне украинского конфликта призывал прекратить подливать масла и перестать кричать о том, что «Украина — сегодня, Тайвань — завтра». В октябре 2022 года лидер КНР говорил, что Пекин стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применение силы.