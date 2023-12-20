СБУ объявила в розыск миллиардера Михаила Фридмана

Михаил Фридман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана (Forbes оценивает его состояние в $12,6 млрд), следует из данных МВД Украины, пишет «Страна.ua».

В сентябре СБУ и Генпрокуратура обвинили Фридмана в причастности к финансированию военных действий на Украине. Спецслужба утверждала, что с начала боевых действий бизнесмен «влил» около 2 млрд руб. в российские оборонные заводы. Ведомство, в частности, называло Тульский патронный завод и Уральский оптико-механический завод.

По версии СБУ, Фридман имеет отношение к распространению сухих пайков, одежды и другой продукции под маркой «Армия России», которую поставляли российским военным на передовую, и организовал сбор для них материальной помощи. Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору). На Украине миллиардеру грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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