Представитель Фридмана назвал смелым решение суда в Испании по его делу

Дело против Фридмана, возбужденное в 2019 году из-за банкротства испанской технологической Zed Group, закрыли за недостатком доказательств причастности бизнесмена. Представитель Фридмана заявил, что бизнесмен удовлетворен решением

Михаил Фридман (Фото: Павел Головкин / EPA / ТАСС)

Российский бизнесмен и основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман (Forbes оценивает его состояние в $12,6 млрд) удовлетворен решением испанского суда о закрытии против него дела по банкротству Zed Group, сообщил РБК представитель бизнесмена.

«Михаил Фридман удовлетворен решением испанского суда. Яркий пример того, как сработало независимое правосудие. К сожалению, в последнее время мы не всегда видим примеры смелых и честных судебных решений, не зависящих от политической конъюнктуры», — заявил РБК представитель бизнесмена.

Zed Group — испанская технологическая компании в сфере цифровых развлечений, которая разрабатывала и продавала мобильные приложения и компьютерные игры, а также предоставляла услуги мобильной связи с добавленной стоимостью. Zed работала в 60 странах, включая ЕС, США, Индию и Китай и имела соглашения со 170 операторами беспроводной связи по всему миру. В июне 2016 года Zed подала документы на банкротство.

Национальный суд Испании накануне закрыл дело в отношении Фридмана по банкротству технологической компании Zed Group в 2016 году. Суд, подозревавший бизнесмена в членстве в преступной организации и присвоении имущества, решил, что убедительных доказательств приписываемых ему преступлений нет.

Уголовное дело против Фридмана возбудили в 2019 году. Как писала El Pais, испанская прокуратура считала, что, будучи акционером занимающейся разработкой игр и мобильных приложений Zed WorldWide, бизнесмен совершил ряд действий для ухудшения финансового положения компании и приобретения ее за €20 млн. При этом реальная стоимость корпорации составляла €1,2 млрд.

После этого Zed WorldWide слилась с ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», образовав компанию Zed+. В октябре 2019 года Фридман дал показания в Национальном суде Испании по делу Zed Group. Он отверг выдвинутые обвинения и заявил, что «не знал, не руководил, не инструктировал и не участвовал в незаконных планах покупки Zed». Миллиардер также сообщил, что дело построено на поддельных документах, внесенных одним из бывших владельцев компании Пересем Долсетом.

О том, что рассмотрение дела против Фридмана якобы инициировали его противники, которые не хотели, чтобы холдинг миллиардера LetterOne стал единоличным владельцем испанского продуктового ретейлера DIA, сообщали и источники Forbes.

В декабре 2020 года следователь НСПИ Мануэль Гарсия Кастельон закрыл дело против бизнесмена, однако спустя год оно было возобновлено по требованию испанской прокуратуры.