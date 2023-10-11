Рогозин попросил СК проверить Фридмана на финансирование ВСУ

Михаил Фридман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Экс-глава Роскосмоса, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сенатор рассказал «РИА Новости».

«Попросил Следственный комитет проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью Уголовного кодекса», — сказал Рогозин. Он уточнил, что отправил просьбу не только в Следственный комитет, но и в Генпрокуратуру и ФСБ.

9 октября источник, близкий к Фридману, сообщил РБК, что бизнесмен покинул Великобританию и переехал в Израиль, уточнив, что в данный момент он находился в Москве. Информацию об этом подтвердили и в «Альфа-Групп», добавив, что Фридман планирует «посещать Россию регулярно».

После этого Фридман объяснил, что решение переехать из Великобритании связано с «невозможностью жить в условиях санкций». По его словам, он планирует уехать в Израиль, когда «все уляжется» и закончится война этой страны с палестинским исламистским движением ХАМАС.

Служба безопасности Украины 5 сентября обвинила бизнесмена в финансировании военных действий на Украине. По утверждению службы, с начала полномасштабного конфликта Фридман вложил около 2 млрд руб. в российские оборонные заводы.

Предпринимателю заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя). На Украине ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.