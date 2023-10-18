В Думе обратились в СК и ФСБ в рамках проверки в отношении Урганта и Фридмана

В Думе обратились в ФСБ в рамках проверки в отношении Урганта и Фридмана

Иван Ургант (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» )

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, а также МВД и ФСБ в рамках проверки в отношении в том числе телеведущего Ивана Урганта, бизнесмена Михаила Фридмана и актера Александра Реввы на предмет дискредитации армии и помощи ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Василий Пискарев. Проверку в отношении этих лиц комитету ранее поручила Госдума.

Пискарев опубликовал копию обращения к генеральному прокурору Игорю Краснову. В нем депутат просит предоставить данные, а также провести проверку в отношении Урганта, Фридмана, Реввы, а также других лиц, среди которых историк моды, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, юмористы Максим Галкин и Александр Гудков, блогер Руслан Усачев и сын главы правительства Самарской области Юрий Кудряшов.

Проект поручения комитету по безопасности провести проверку готовил депутат от «Единой России» Юрий Швыткин. Он отмечал, что в СМИ и соцсетях широко разошлись сведения о возвращении в Россию ряда граждан, которые, находясь за границей, публично дискредитировали армию России и руководство страны в связи с военной операцией на Украине. Кроме того, заявлял парламентарий, некоторые из них, по данным СМИ, возможно, осуществляли финансирование ВСУ.

После проведения проверки комитет должен будет отчитаться перед Госдумой.