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Военная операция на Украине ,  
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В Думе обратились в ФСБ в рамках проверки в отношении Урганта и Фридмана

В Думе обратились в СК и ФСБ в рамках проверки в отношении Урганта и Фридмана
Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» )

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, а также МВД и ФСБ в рамках проверки в отношении в том числе телеведущего Ивана Урганта, бизнесмена Михаила Фридмана и актера Александра Реввы на предмет дискредитации армии и помощи ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Василий Пискарев. Проверку в отношении этих лиц комитету ранее поручила Госдума.

Пискарев опубликовал копию обращения к генеральному прокурору Игорю Краснову. В нем депутат просит предоставить данные, а также провести проверку в отношении Урганта, Фридмана, Реввы, а также других лиц, среди которых историк моды, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, юмористы Максим Галкин и Александр Гудков, блогер Руслан Усачев и сын главы правительства Самарской области Юрий Кудряшов.

Проект поручения комитету по безопасности провести проверку готовил депутат от «Единой России» Юрий Швыткин. Он отмечал, что в СМИ и соцсетях широко разошлись сведения о возвращении в Россию ряда граждан, которые, находясь за границей, публично дискредитировали армию России и руководство страны в связи с военной операцией на Украине. Кроме того, заявлял парламентарий, некоторые из них, по данным СМИ, возможно, осуществляли финансирование ВСУ.

После проведения проверки комитет должен будет отчитаться перед Госдумой.

Теги
Иван Ургант Михаил Фридман Александр Васильев Василий Пискарев Госдума дискредитация армии ВСУ Военная операция на Украине
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