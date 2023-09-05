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Военная операция на Украине ,  
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СБУ обвинила Фридмана в финансировании военных действий

СБУ: Михаил Фридман вложил около 2 млрд руб. в российские оборонные заводы
Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ и Генпрокуратура Украины предъявили Михаилу Фридману обвинение в причастности к финансированию военных действий
Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽1 008,22 -0,18% Купить
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Украинские власти обвинили бизнесмена, бывшего бенефициара «Альфа-банка Украина» Михаила Фридмана в финансировании военных действий на Украине, сообщают Служба безопасности и Офис генпрокурора страны.

По утверждению СБУ, с начала полномасштабного конфликта бизнесмен «влил» около 2 млрд руб. в российские оборонные заводы; в их числе, как заявила спецслужба, Тульский патронный завод (называет себя ведущим предприятием патронной отрасли России и крупнейшим поставщиком патронов на внутренний и внешний рынки) и Уральский оптико-механический завод.

СБУ утверждает, что Фридман имеет отношение к распространению сухих пайков, одежды и другой продукции под маркой «Армия России», которую поставляли российским военным на передовую, и организовал сбор для них материальной помощи. По версии ведомства, компании, связанные с бизнесменом, занимаются страхованием военной техники и жизни и здоровья российских военных.

Фридману заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору). На Украине ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фридман, родившийся во Львове, вскоре после начала военных действий назвал их трагедией как для украинского, так и для российского народов. Весной 2022 года он попал под санкции ЕС, Великобритании и Канады. Вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом, которые также оказались под ограничениями, они покинули посты в руководстве Альфа-банка и LetterOne. Фридман и Авен планируют избавиться от своих долей в банке. Их доли (32,9 и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк через еще две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг») могут перейти другому акционеру, Андрею Косогову.

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Фридман жаловался, что западные страны, вводя ограничительные меры, не понимают, «как на самом деле работает власть в России». По его словам, если цель ЕС заключается в том, чтобы заставить российских бизнесменов повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот прекратил военную операцию на Украине, добиться этого таким образом невозможно. Бизнесмен оспаривал введение ограничений ЕС, однако в августе этого года Фридман попал и в американский санкционный список.

В начале июля Украина ввела санкции против структур Альфа-банка — люксембургской ABH Holdings SA и кипрской ABH Ukraine Limited. В том же месяце Нацбанк страны принял решение о выводе «Альфа-банка Украина» с рынка. Там ввели временную администрацию, а кабмин согласился на его национализацию. Фридман ранее в письме украинскому регулятору говорил, что собственники готовы безвозмездно отдать акции банка государству или другому акционеру. В качестве другого выхода он предлагал докапитализацию банка акционерами на $1 млрд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Фридман СБУ Генпрокуратура Украины подозрение Украина
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