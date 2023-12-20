Премьер Словакии исключил заморозку российской недвижимости

Премьер-министр Словакии напомнил о политике Чехии, которая в ноябре приняла решение о заморозке российского имущества, и отметил, что его страна не пойдет этим путем

Братислава, Словакия (Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press)

Словакия не будет блокировать российскую собственность на своей территории, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в интервью InfoVojna.

«Существуют государства, Чехия например, [она] как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или российским предпринимателям. <...> Мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», — сказал Фицо (цитата по ТАСС).

Словацкий премьер также заявил, что Братислава не согласна со вступлением Украины в НАТО, так как это грозит началом Третьей мировой войны. По его словам, он будет использовать свое право наложить вето на это решение. Он также считает, что Украина не готова к членству в ЕС.

В ноябре правительство Чехии одобрило заморозку российского госимущества. Власти внесли «Предприятия по управлению собственностью за рубежом» Управления делами президента России (ФГУП «Госзагрансобственность») в национальный санкционный список. Его счета будут заморожены, а имущество (преимущественно в Праге или Карловых Варах) нельзя будет продать. Блокировка российской собственности не затронет здания российской дипмиссии, в том числе посольство и резиденцию посла.

После этого в Чехии опечатали часть объектов недвижимости, принадлежащих России. В ноябре прошлого года у российского посольства в Польше забрали базу отдыха на Зегжинском водохранилище, которую оно арендовало. База перешла в собственность Государственного лесного хозяйства. В октябре этого года ее отдали военным.

На прошлой неделе Фицо заявил, что Запад использует Украину «лишь в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне».