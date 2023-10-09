Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха

В Польше передадут военным изъятую у посольства России базу отдыха под Варшавой

Изъятую весной прошлого года у российского посольства базу отдыха «Скубянка» в 40 км от Варшавы передали для нужд войск территориальной обороны Польши, объявило Минобороны страны

Фото: gov.pl

Польские власти передали военным изъятую в прошлом году у посольства России базу отдыха под Варшавой, говорится в сообщении Министерства национальной обороны республики в Х (Twitter).

«Министр национальной обороны Мариуш Блащак находится в Скубянке, где примет участие в передаче земель бывшего центра отдыха Российской Федерации для нужд войск территориальной обороны», — говорится в сообщении.

По данным польского Минобороны, база отдыха «Скубянка» будет использоваться в основном для обучения и развития навыков военнослужащих теробороны.

РБК направил запрос в российский МИД.

База отдыха «Скубянка» расположена возле одноименной деревни в 30–40 км от Варшавы, на реке Нарев. Ее территория занимает около 6 га, здесь расположены два отеля, две виллы и восемь летних домиков. Российское посольство арендовало этот участок у польского государственного лесничества с 1980-х.

Власти Польши расторгли договор об аренде базы в апреле прошлого года, после чего та была передана в собственность Государственного лесного хозяйства. Решение в Варшаве объяснили тем, что дипломаты не платили аренду в размере 12 тыс. злотых в месяц ($2,5 тыс. по текущему курсу).

Последний раз аренда продлевалась в 2010 году. Российские дипломаты, согласно договору, могли бы пользоваться базой до 2025-го.

Посольство России выразило протест против действий Польши. Там объяснили, что с начала прошлого года база отдыха была «законсервирована и не использовалась по соображениям безопасности» и из-за высылки дипломатов. До этого польские власти заморозили банковские счета российского диппредставительства, из-за чего пришлось прекратить платить за аренду.