 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха

В Польше передадут военным изъятую у посольства России базу отдыха под Варшавой
Сюжет
Война санкций
Изъятую весной прошлого года у российского посольства базу отдыха «Скубянка» в 40 км от Варшавы передали для нужд войск территориальной обороны Польши, объявило Минобороны страны
Фото: gov.pl
Фото: gov.pl

Польские власти передали военным изъятую в прошлом году у посольства России базу отдыха под Варшавой, говорится в сообщении Министерства национальной обороны республики в Х (Twitter).

«Министр национальной обороны Мариуш Блащак находится в Скубянке, где примет участие в передаче земель бывшего центра отдыха Российской Федерации для нужд войск территориальной обороны», — говорится в сообщении.

По данным польского Минобороны, база отдыха «Скубянка» будет использоваться в основном для обучения и развития навыков военнослужащих теробороны.

РБК направил запрос в российский МИД.

База отдыха «Скубянка» расположена возле одноименной деревни в 30–40 км от Варшавы, на реке Нарев. Ее территория занимает около 6 га, здесь расположены два отеля, две виллы и восемь летних домиков. Российское посольство арендовало этот участок у польского государственного лесничества с 1980-х.

Власти Польши расторгли договор об аренде базы в апреле прошлого года, после чего та была передана в собственность Государственного лесного хозяйства. Решение в Варшаве объяснили тем, что дипломаты не платили аренду в размере 12 тыс. злотых в месяц ($2,5 тыс. по текущему курсу).

Читайте на РБК Pro
Ловушки повышения: как руководить бывшими коллегами
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Чего ждать владельцам бондов
Есть ли жизнь без Trello и Jira: куда переходят заблокированные россияне
Изнанка Wildberries и Ozon: как управляют современными складами

Последний раз аренда продлевалась в 2010 году. Российские дипломаты, согласно договору, могли бы пользоваться базой до 2025-го.

Посольство России выразило протест против действий Польши. Там объяснили, что с начала прошлого года база отдыха была «законсервирована и не использовалась по соображениям безопасности» и из-за высылки дипломатов. До этого польские власти заморозили банковские счета российского диппредставительства, из-за чего пришлось прекратить платить за аренду.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Яна Баширова
база отдыха Россия Польша военные территориальная оборона санкции
Материалы по теме
НАТО усилит оборону на границе Польши и Белоруссии
Политика
Лидер оппозиции Польши заявил о планах Качиньского вывести Варшаву из ЕС
Политика
В МИД Польши заявили о кризисе отношений между Варшавой и Киевом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Путин утвердил передачу в управление ВТБ 100% акций ОСК Бизнес, 16:34
Число погибших в Газе палестинцев выросло до 560 человек Политика, 16:30
Эксперты сообщили о рекорде сделок с новостройками в Москве и Подмосковье Недвижимость, 16:26
Регулятор Великобритании призвал граждан не работать с Huobi и KuCoin Крипто, 16:26
Холдинг Veon продал «Билайн» и завершил выход из России Бизнес, 16:22
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:22
«Фонтанка» узнала о закрытии трех «Угрюмочных» в Петербурге Политика, 16:12
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ Политика, 16:06
В Израиле погиб сын бывшего министра науки страны Политика, 16:01
Россиянка проиграла украинке на старте крупного турнира WTA в Китае Спорт, 15:57
Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха Политика, 15:53
Почему рынок IТ в России демонстрирует быстрый рост Новая экономика, 15:49
В МИДе рассказали о помощи России беженцам из Карабаха Политика, 15:47
Песков заявил об отсутствии угроз для желающих вернуться домой россиян Политика, 15:41