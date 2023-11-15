Правительство Чехии одобрило заморозку российских госактивов

Чешское правительство одобрило блокировку активов «Госзагрансобственности», организацию внесли в санкционный список. Ее счета будут заморожены, а имущество нельзя будет продать, уточнил Липавский

Ян Липавский (Фото: Kira Hofmann / Global Look Press)

Правительство Чехии одобрило заморозку государственных активов России в стране, заявил глава чешского МИДа Ян Липавский.

«По моему предложению правительство сегодня одобрило заморозку российских госактивов в Чехии», — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).

Как уточняет Noviny со ссылкой на МИД Чехии, правительство страны одобрило внесение в санкционный список «Предприятия по управлению активами за рубежом» Управления делами президента России. Таким предприятием является ФГУП «Госзагрансобственность»

«Финансовые счета будут заблокированы, и имущество в Земельном кадастре также будет заблокировано, чтобы его нельзя было продать», — приводит издание слова Липавского на пресс-конференции.

По его словам, это объекты в основном в Праге и Карловых Варах. Отмечается, что лица, арендующие здания, могут продолжить работу там, плату за аренду они должны направлять на счет, который попадает под санкции, также они могут брать деньги на ремонт объектов. Но оплачивать аренду наличными будет запрещено, поскольку это нарушает санкционный режим, подчеркнул Липавский. Он добавил, что заинтересованные лица будут уведомлены о том, как действовать дальше.

Данные меры не затронут объекты российской дипмиссии.

РБК направил запрос в пресс-службу ФГУП «Госзагрансобственность».

«Госзагрансобственность» занимается управлением жилой и нежилой недвижимостью за рубежом, ремонтом и эксплуатацией зарубежных объектов федеральной собственности, «выполняя при этом функции заказчика, проектировщика, подрядчика и эксплуатирующей организации». Также организация предоставляет в аренду зарубежные объекты федеральной собственности «жилищно-коммунального и социально-культурного назначения».

«Госзагрансобственность» стала седьмым субъектом в чешском антироссийском санкционном списке и первым юридическим лицом. До этого туда попали патриарх Кирилл, включение которого Липавский объяснил оправдыванием «российской агрессии» на Украине, основатель и совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс, а также гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов и члены его семьи — дочь Ольга Зорикова и зять Ростислав Зориков.

Чешские власти отмечали, что Евтушенков «имеет давние тесные отношения с высокопоставленными российскими чиновниками» и «способствует функционированию стратегических секторов экономики, которые являются важным источником доходов для российского правительства».

По оценкам Forbes, состояние Евтушенкова составляет $1,7 млрд. Весной 2022 года он сократил свою долю в компании до 49,2%, передав 10% в ней сыну Феликсу и перестав быть контролирующим акционером. Вскоре Евтушенков-старший также покинул совет директоров АФК «Система».

В июле чешские власти заблокировали счета компаний, которые, по версии Праги, связаны с Евтушенковым, и арестовали его имущество на 100 млн чешских крон (около $4,59 млн). По данным телеканала CT24, речь шла в том числе об отеле в Карловых Варах, где в прошлом останавливались российские политики и предприниматели, попавшие под санкции. В целом имущество Евтушенкова в Карловых Варах оценивается в 500 млн чешских крон (около $23 млн), утверждал телеканал.

Что касается Обносова, МИД Чехии заявил, что он участвует в деятельности, «которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», а будучи главой КТРВ, которая производит вооружение для российской армии, «долгое время поддерживал тесные отношения с высокопоставленными российскими чиновниками <...> что дает ему ряд преимуществ». В свою очередь его дочь и зять «извлекают личную выгоду» из отношений с Обносовым, в том числе приобретая недвижимость и элитные автомобили, считают в чешском дипведомстве.

Власти России считают санкции стран Запада незаконными.