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Война санкций ,  
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В Чехии начали опечатывать российские объекты недвижимости из-за санкций

ČTK: в Чехии опечатали несколько российских объектов недвижимости из-за санкций
Сюжет
Война санкций
После внесения в санкционный список российской «Госзагрансобственности» власти Чехии смогли наложить аресты на недвижимость в собственности России, часть объектов опечатали. Москва обещала ответ на эти меры

В Чехии опечатали часть объектов недвижимости, которые принадлежат России, сообщает агентство ČTK со ссылкой на кадастр недвижимости.

Глава МИД страны Ян Липавский говорил, что арест коснется около 70 объектов, которые находятся в Праге, Карловых Варах и Среднечешском крае (регион окружает столицу).

Меру приняли после внесения в национальный санкционный список российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет госактивами страны за рубежом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на такие «недружественные шаги», для этого «надо проанализировать, что здесь есть у чехов». Липавский ранее говорил, что действия Чехии соответствуют закону.

По данным кадастра недвижимости, пишет ČTK, в Праге опечатаны здание школы на Крупковой площади, дом на улице Овенецка и вилла на улице Под Каштанами (она заканчивается площадью Бориса Немцова, которая раньше тоже называлась Под Каштанами). В Карловых Варах опломбировали здание бывшего консульства России.

В мае Прага отменила девять документов 1970–80-х годов, которые позволяли тогда еще СССР бесплатно использовать объекты недвижимости в дипломатических целях. После этого против России подали иск более чем на 53 млн чешских крон (свыше 200 млн руб.) из-за незаконного обогащения, указывает ČTK.

Липавский прежде говорил, что Россия владеет 42 зданиями в Чехии со статусом объектов дипмиссии, но проверка выявила, что десятки из них не используются согласно заявленным целям.

МИД России заявлял, что подготовит ответ на решение Чехии отменить бесплатную аренду для объектов дипмиссии.

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Прага, Чехия

Из-за санкций аресту в Чехии подвергается и частная собственность россиян. В июле стало известно, что бюро финансового анализа (подразделение финансовой разведки) страны заблокировало счета компаний, которые, по версии Праги, связаны с основателем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, и арестовало его имущество на 100 млн чешских крон (около $4,59 млн). В том числе арест наложили на пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Чехия российские активы Недвижимость санкции
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