Фицо заявил об использовании Западом Украины лишь для ослабления России

Киев используют лишь «в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне», считает премьер-министр Словакии

Роберт Фицо (Фото: Jakub Gavlak / EPA / ТАСС)

Запад использует Украину лишь для того, чтобы ослабить Россию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении.

По его словам, большинство стран ЕС «одержимы Украиной и ненавистью к России». С этим премьер, в частности, связывает заявления западных стран о возможности нападения России на одну из стран НАТО.

«На самом деле Украину используют лишь в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне», — считает Фицо (цитата по Alo.rs).

Он также назвал Украину «золотым теленком» для компаний, занимающихся торговлей оружием. «Боюсь, что во имя этих геополитических целей Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата, и мы недалеки от этой цели», — полагает глава правительства.

17 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не считает Россию угрозой для ЕС. По его словам, он не думает, что Москва может напасть на какую-либо страну НАТО. Министр назвал Североатлантический альянс «самым сильным блоком безопасности и обороны в мире» и напомнил о ст. 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, которая гласит: нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов блока.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря заявил, что большинство лидеров Евросоюза, за исключением премьеров Словакии и Венгрии, действуют во вред себе, поскольку «зависят от старшего брата» — США. «Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках. <...> А на практике — как маршал Петен, который хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов», — отметил он. Словакия и Венгрия блокируют помощь Украине и выступают против ее членства в ЕС.

В декабре президент США Джо Байден, обращаясь к конгрессу по поводу выделения денег для Киева, заявил, что «если [президент России Владимир] Путин возьмет Украину, он не остановится там». «Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — считает американский лидер.

Путин на это ответил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать с натовскими странами.