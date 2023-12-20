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Политика ,  
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Генпрокуратура Германии решила изъять российские активы на €720 млн

Генпрокурор Германии решил изъять российские активы на €720 мл

Генеральный прокурор Германии Петер Франк обратился в Высший земельный суд Франкфурт-на-Майне с целью конфискации замороженных российских средств на сумму более €720 млн, пишет Der Spiegel.

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