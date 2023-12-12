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Война санкций ,  
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ЕК утвердила механизм для использования доходов от российских активов

ЕК утвердила «механизм иммобилизации» доходов от замороженных активов России
Сюжет
Война санкций
ЕК утвердила механизм, который предусматривает использование налогов на доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. Россия считает конфискацию активов незаконной, Путин называл действия Запада «воровством»
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) утвердила «механизм иммобилизации» доходов от замороженных активов России на территории ЕС, сообщила на пресс-конференции замглавы ЕК Вера Юрова.

«Коллегия Еврокомиссии одобрила также механизм иммобилизации доходов от замороженных активов России», — сказала она (цитата по ТАСС).

Механизмом, в частности, предусматривается использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов для помощи Украине.

После начала российской спецоперации ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг, сообщил Минфин США в сентябре. Российский Минфин в прошлом году оценивал замороженные активы в около $300 млрд.

Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear (входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев этого года заработала около €3 млрд.

Как писал Bloomberg со ссылкой на документ EК, разработанный странами Евросоюза механизм по введению windfall tax включает следующие шаги:

  • «Шаг 0» — определение, к каким замороженным средствам будет применяться эта мера;
  • «Шаг 1» — определение действий, которые должны будут предпринять центральные депозитарии ценных бумаг, управляющие этими средствами;
  • «Шаг 2» плана предусматривает перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы.

«После вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками. Это сделает возможным их перевод и зачисление в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе», — говорилось в документе.

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В Евросоюзе, как писал Bloomberg, идею о введении налога на прибыль от замороженных российских активов начали обсуждать в сентябре. Ранее Financial Times (FT) сообщала, что с помощью этого механизма ЕК намерена собрать до €15 млрд, чтобы финансировать помощь Украине.

В июне Bloomberg сообщал, что ЕС не нашел законных оснований конфисковать российские активы. По данным агентства, страны ЕС призвали не спешить использовать эти активы. FT тогда писала, что Европейский центробанк (ЕЦБ) предупреждал ЕК, что использование доходов от процентных ставок по замороженным российским активам может побудить другие центральные банки, у которых есть большие денежные резервы, «отвернуться» от евро, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7.

Президент Владимир Путин отмечал, что действия Запада с российскими активами схожи с воровством и оно «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что арест активов является незаконным, а «любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Еврокомиссия санкции налоги российские активы

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

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