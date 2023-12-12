Евросоюз выработал план использования замороженных активов России

ЕС предложил первые шаги по введению налога на прибыль с замороженных активов ЦБ

На первых этапах предлагается уточнить, к каким активам применят налог и какие меры должны будут принять депозитарии. В дальнейшем полученные налоги могут передать Украине. Москва называла такие действия незаконными

Здание Центрального банка России

Евросоюз предложит первые шаги по введению windfall tax (налога на прибыль) на доходы от замороженных в рамках санкций активов российского Центробанка, пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ, выработанный странами союза.

«Шаг 0» — определение, к каким замороженным средствам будет применяться эта мера;

«Шаг 1» — определение действий, которые должны будут предпринять центральные депозитарии ценных бумаг, управляющие этими средствами;

«Шаг 2» плана предусматривает перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы.

«После вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками. Это сделает возможным их перевод и зачисление в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе», — говорится в документе.

Предложения включают рекомендации по защите организаций, владеющих активами, от юридических рисков и преследований, а также освобождение от ответственности центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих небольшими суммами.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear, на них она в этом году заработала около €3 млрд благодаря инвестированию.

В Евросоюзе, как писал Bloomberg, идею о введении налога на прибыль от замороженных российских активов начали обсуждать в сентябре. Тогда агентство писало о плане из трех шагов.

В Бельгии сообщали в октябре, что предоставят Украине €1,7 млрд ($1,8 млрд), полученные в виде налогов на доходы от замороженных российских активов, средства направят в том числе на военную технику, гуманитарную помощь и восстановление страны.

Кремль называл незаконными все случаи блокировок, ареста или удержания государственной либо частной собственности за рубежом с передачей их Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дальнейшие шаги с активами России приведут к судебным разбирательствам, поскольку они являются «юридическим нонсенсом».