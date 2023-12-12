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Война санкций ,  
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Евросоюз выработал план использования замороженных активов России

ЕС предложил первые шаги по введению налога на прибыль с замороженных активов ЦБ
Сюжет
Война санкций
На первых этапах предлагается уточнить, к каким активам применят налог и какие меры должны будут принять депозитарии. В дальнейшем полученные налоги могут передать Украине. Москва называла такие действия незаконными
Здание Центрального банка России
Здание Центрального банка России

Евросоюз предложит первые шаги по введению windfall tax (налога на прибыль) на доходы от замороженных в рамках санкций активов российского Центробанка, пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ, выработанный странами союза.

  • «Шаг 0» — определение, к каким замороженным средствам будет применяться эта мера;
  • «Шаг 1» — определение действий, которые должны будут предпринять центральные депозитарии ценных бумаг, управляющие этими средствами;
  • «Шаг 2» плана предусматривает перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы.

«После вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками. Это сделает возможным их перевод и зачисление в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе», — говорится в документе.

Предложения включают рекомендации по защите организаций, владеющих активами, от юридических рисков и преследований, а также освобождение от ответственности центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих небольшими суммами.

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Экономика
Фото:Bumble Dee / Shutterstock

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear, на них она в этом году заработала около €3 млрд благодаря инвестированию.

В Евросоюзе, как писал Bloomberg, идею о введении налога на прибыль от замороженных российских активов начали обсуждать в сентябре. Тогда агентство писало о плане из трех шагов.

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В Бельгии сообщали в октябре, что предоставят Украине €1,7 млрд ($1,8 млрд), полученные в виде налогов на доходы от замороженных российских активов, средства направят в том числе на военную технику, гуманитарную помощь и восстановление страны.

Кремль называл незаконными все случаи блокировок, ареста или удержания государственной либо частной собственности за рубежом с передачей их Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дальнейшие шаги с активами России приведут к судебным разбирательствам, поскольку они являются «юридическим нонсенсом».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз российские активы Центробанк налог на прибыль

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