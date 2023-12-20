FT узнала, как США хотят легализовать конфискацию российских активов

Для «легализации» российских активов США предлагают признать союзников Украины «пострадавшей стороной», после чего средства можно будет направить Киеву через ВБ или ЕБРР, пишет FT. Москва считает конфискацию активов воровством

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Западные страны, в том числе США, активно изучают способы легализации замороженных активов российского Центробанка и их использование для финансирования Киева. Одним из таких способов может стать признание европейских государств «пострадавшими от конфликта» с последующей передачей Украине российских активов траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), выяснила Financial Times (FT).

Газета со ссылкой на один из документов G7 сообщает, что хотя власти США публично не поддерживают конфискацию активов России, но такая «контрмера», по их мнению, должна побудить Москву «прекратить агрессию». Согласно документу, этот шаг будет считаться законным с точки зрения международного права, если его осуществят государства, «пострадавшие» и «особо пострадавшие» от конфликта. Предполагается, что среди таких государств будут союзники Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы во время конфликта, отмечает FT.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в прошлом году оценивал замороженные активы в около $300 млрд. В настоящее время, как пишет FT, активы российского ЦБ защищены международным правом, поэтому любые действия по их конфискации чреваты юридически и, вероятно, подорвут доверие к западной финансовой системе.

Бывший высокопоставленный американский дипломат, профессор Стэнфордского университета Филип Зеликов в разговоре с FT привел в качестве прецедента международную компенсацию после иракского вторжения в Кувейт в 1990 году. «Мы потратили почти два года, пробираясь через юридические дебри, и теперь можем начать рассматривать возможности, которые нам доступны. Если это сработает, то поставленные на карту деньги — $300 млрд — изменят правила игры для Украины», — сказал он.

В то же время профессор международного права в юридической школе Вандербильта Ингрид Бранк отмечает, что подобные контрмеры не являются методом получения компенсации, а предназначены для того, чтобы подтолкнуть Россию к выполнению требований. «Многим странам уже был нанесен ущерб из-за нарушения международного права, не говоря уже о конфискации нами валютных резервов. Это самые священные виды активов в мировой финансовой системе», — заявила она, назвав эту идею «неразумной».

FT в середине декабря сообщала, что чиновники стран «Большой семерки» активизировали переговоры о конфискации и использовании замороженных российских активов за рубежом для финансирования Украины на фоне провала попыток США и Евросоюза согласовать пакеты помощи Киеву. Западный чиновник рассказал газете, что в рамках G7 были «определенно живые разговоры» и «растущий консенсус» в пользу применения российских суверенных активов для Украины.

Еще один собеседник издания тогда предположил, этот вопрос могут обсудить на возможной встрече лидеров G7, приуроченной ко второй годовщине боевых действий на Украине в феврале. В ближайшие недели целью будет проработка всех ключевых вопросов, чтобы G7 могла действовать сообща, добавил он.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. 12 декабря ЕК утвердила механизм, который предусматривает использование налогов на доходы от замороженных российских активов для помощи Украине.

Москва считает блокировку активов незаконной. В Кремле заявляли, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дальнейшие подобные шаги с активами России приведут к судебным разбирательствам, поскольку такие действия являются «юридическим нонсенсом».

