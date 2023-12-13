Зеленский призвал «быстрее работать» с замороженными российскими активами

Замороженные российские активы необходимо как можно направить на нужды Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом. Трансляцию вел телеканал Sky News.

«Нам также нужно быстрее работать с замороженными российскими активами», — сказал президент Украины. Их общую стоимость он оценил в $300 млрд. Средства, по словам Зеленского, пойдут на «защиту» страны.

Западные страны после начала российской спецоперации заблокировали как активы госструктур страны, так и частных лиц, оказавшихся под санкциями. В июне прошлого года Минфин США оценивал стоимость замороженных активов по всему миру примерно в $330 млрд. Из них около $280 млрд это активы Центробанка в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей этих средств заморозил Евросоюз. Большая часть активов находится в бельгийской Euroclear

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Зеленский, в свою очередь, заявлял, что процентов от замороженных российских активов Украине не хватит, и Киев рассчитывает получить весь объем средств. По оценке Всемирного банка на середину июня для восстановления Украины по окончании конфликта требовалось порядка $400 млрд.

Москва считает блокировку активов незаконной. В Кремле заявляли, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дальнейшие шаги с активами России приведут к судебным разбирательствам, поскольку они являются «юридическим нонсенсом».