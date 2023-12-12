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Война санкций ,  
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МВФ заявил о нейтралитете в ситуации с замороженными активами России

МВФ заявил об отслеживании ситуации с возможным изъятием активов России
Сюжет
Война санкций

Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет нейтралитет в обсуждении возможного использования замороженных российских замороженных активов и следит за ситуацией, заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

«Мы внимательно следим за дискуссиями о возможном использовании российских замороженных активов», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Грэя, МВФ «осознает риски для международной валютной системы, связанные с любыми подобными инициативами».

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили российские активы и ввели против страны санкции. Минфин США оценил общую стоимость замороженных российских активов примерно в $280 млрд. Министр финансов России Антон Силуанов сказал, что было заморожено $300 млрд — почти половина золотовалютных активов. Москва считает блокировку незаконной.

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Украина настаивает на передаче замороженных российских активов на восстановление страны после военных действий. В начале октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Запад изучает юридические основания, которые позволят сделать это. Он отметил, что большая часть средств находится в Европе, а не в Соединенных Штатах.

Страны Евросоюза пока не пришли к соглашению об изъятии замороженных российских активов. Как указывали в правительстве Нидерландов, основными препятствиями являются юридические вопросы.

Идею конфисковать российские активы в пользу Киева президент России Владимир Путин сравнивал с воровством. В Кремле обещали серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто примет такое решение.

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Теги
МВФ Международный валютный фонд активы российские активы

Пространство выбора

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