МВФ заявил о нейтралитете в ситуации с замороженными активами России

Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет нейтралитет в обсуждении возможного использования замороженных российских замороженных активов и следит за ситуацией, заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

«Мы внимательно следим за дискуссиями о возможном использовании российских замороженных активов», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Грэя, МВФ «осознает риски для международной валютной системы, связанные с любыми подобными инициативами».

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили российские активы и ввели против страны санкции. Минфин США оценил общую стоимость замороженных российских активов примерно в $280 млрд. Министр финансов России Антон Силуанов сказал, что было заморожено $300 млрд — почти половина золотовалютных активов. Москва считает блокировку незаконной.

Украина настаивает на передаче замороженных российских активов на восстановление страны после военных действий. В начале октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Запад изучает юридические основания, которые позволят сделать это. Он отметил, что большая часть средств находится в Европе, а не в Соединенных Штатах.

Страны Евросоюза пока не пришли к соглашению об изъятии замороженных российских активов. Как указывали в правительстве Нидерландов, основными препятствиями являются юридические вопросы.

Идею конфисковать российские активы в пользу Киева президент России Владимир Путин сравнивал с воровством. В Кремле обещали серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто примет такое решение.