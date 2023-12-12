США и Украина составят новую стратегию на начало 2024 года

ВСУ и Пентагон проработают новую стратегию в январе. США настаивают на оборонительном подходе «удерживай и наращивай», Украина стремится к новым атакам, пишет NYT. Путин не раз отмечал неудачность попытки украинского наступления

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Военные США и Украины занялись поиском новой стратегии, к реализации которой они смогут приступить в начале 2024 года. К этому их сподвигли неудача украинского наступления и несколько недель напряженных встреч, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

В Киев прибыл трехзвездный американский генерал-лейтенант Антонио Агуто-младший, который проведет значительное время «на земле» в рамках активизации личных консультаций между ВСУ и Пентагоном. По словам военных из обоих стран, детали новой стратегии будут проработаны в военной игре, которую проведут в немецком Висбадене.

Американская сторона настаивает на консервативной стратегии, предполагающей удержание контролируемой ВСУ территории, увеличение запасов и сил в течение года, строительство укреплений. По мнению некоторых из чиновников США, армии Украины следует придерживаться стратегии «удерживай и наращивай», чтобы повысить свою самодостаточность, а власти России «могли рассмотреть возможность участия в конструктивных переговорах в конце следующего года или в 2025 году».

Однако украинская сторона хочет перейти в атаку либо на земле, либо с помощью ударов на дальние расстояния, чтобы «привлечь внимание всего мира», пишет газета. Один бывший высокопоставленный военный чиновник Украины отказался обсуждать эти предложения с журналистами, но заметил, что новый план дорабатывается и является «очень смелым».

Без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может потерпеть поражение, признают источники NYT среди чиновников из США, а следующий год может стать похожим на 1916-й: «самый смертоносный год Первой мировой войны, когда тысячи молодых людей погибли, но линии боевых действий изменились очень мало».

По их мнению, многие украинские лидеры не осознают, каким хрупким стало дальнейшее финансирование со стороны США, и у украинских генералов и высокопоставленных чиновников сложились нереалистичные ожидания по этому вопросу. Это проявляется, например, в просьбах у Запада миллионов артиллерийских снарядов, «которых не существует». Собеседники издания признали, что Украине придется вести бои с более ограниченным бюджетом, так как любая одобренная конгрессом помощь навряд ли будет такой же, как в предыдущие полтора года.

Руководство США планирует добиться ситуации, при которой Россия согласится вести переговоры с Украиной на киевских условиях, рассказали в Белом доме. Согласно этому плану, Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к выбору: либо так, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной». «Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — пояснил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

«Нереалистично абсолютно», — оценил эти намерения представитель российского президента Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин отмечал в ноябре, что прежде страны Запада планировали победить российские войска «на поле боя», но «теперь уже по-другому поют, по-другому говорят». Он не раз указывал на провал украинского наступления.