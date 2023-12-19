Путин поставил задачу увеличить выпуск больших и малых беспилотников

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Российским предприятиям нужно увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников различных типов, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Требует совершенствования и работа ПВО», — сказал Путин.

При этом он отметил, что российские системы ПВО «Панцирь», «Бук», С-300, С-400 «работают безотказно». Он назвал их «лучшими в мире».

«На что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера и так далее, какие-то маленькие дрончики, которые летают, — нет, оказалось, что и это наносит ущерб, и это нельзя ни в коем случае пропускать», — сказал Путин.

Необходимо наращивать серийное производство различных беспилотников — от тяжелых ударных до сверхмалых дронов, подчеркнул президент. Он призвал привлекать к их производству высокотехнологичные частные компании.

Президент также отметил, что Минобороны нужно регулярно анализировать происходящее в зоне военных действий на Украине и выяснять, что необходимо российским военным.