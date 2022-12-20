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Минск заявил о «понимании» Москвы по вопросу реструктуризации долгов

Премьер-министр Белоруссии: Россия оказывает поддержку в реструктуризации долга Минска
Москва согласилась реструктуризировать долги Минска, рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. По его словам, об этом договорились президенты двух стран во время визита Владимира Путина, который состоялся накануне

Минск «нашел понимание» у Москвы по вопросу реструктуризации своих долгов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, во время своей последней встречи президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко смогли обсудить все проблемы в отношениях между двумя странами, после чего «не осталось ни одной сферы», по которым не были бы найдены решения.

«В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег. В этих условиях есть возможность поддержать белорусскую экономику. Надо досчитать окончательно сумму», — цитирует Головченко издание.

Президент России Владимир Путин был с визитом в Минске накануне, 19 декабря. Туда также приезжали министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Стороны обсуждали создание единого оборонного пространства двух стран, международные отношения, цены на энергоресурсы и другие экономические вопросы в отношениях между двумя странами.

Белоруссия — крупнейший должник России. По данным Всемирного банка на конец 2019 года, Минск был должен Москве $8,1 млрд. На 31 марта 2020-го внешний государственный долг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России и ВЭБ.РФ составлял $7,925 млрд.

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О том, что Россия готова рассмотреть вопрос о рефинансировании долговых обязательств республики, глава российского Минфина Антон Силуанов говорил еще в феврале 2016 года. В марте Минфин разрешил Минску отложить исполнение обязательств по кредиту на $1 млрд, взятому в 2020–2021 годах, на пять-шесть лет.

В августе Головченко говорил, что Минск договорился с Россией о еще одном кредите — в размере $1,5 млрд, предназначенных на реализацию совместных проектов. Силуанов говорил, что выдача этого займа выгодна для России, так как это позволит развиваться экономике обеих стран. Кроме того, по его словам, значительная часть суммы — $330 млн — пойдет на погашение задолженности Минска перед «Газпромом».

Минфин Белоруссии последний раз публиковал данные о размере госдолга в минувшем апреле. Так, по состоянию на 1 апреля внешний государственный долг составил $17,8 млрд, внутренний — 13,1 млрд белорусских рублей (около $5,1 млрд).

В январе—марте были привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $201,8 млн, погашение внешнего государственного долга составило $435,5 млн.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Белоруссия Долги Россия
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