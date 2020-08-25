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Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России

Глава Минфина Белоруссии заявил, что страна должна в этом году выплатить по валютному госдолгу около $3,6 млрд, из которых уже выплачено $2 млрд. Сейчас у Минска «есть в проработке» сделки с российскими банками
Здание Министерства финансов Белоруссии
Здание Министерства финансов Белоруссии (Фото: Вадим Замировский / TUT.by)

Минск прорабатывает с российскими банками рефинансирование госдолга. Об этом сообщил глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов, передает БелТА.

«Мы в начале года рефинансировали часть долга. Еще у нас есть в проработке сделки, в том числе с российскими банками здесь. Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим», — сказал Селиверстов.

По его словам, платежи по валютному госдолгу в этом году составляют около $3,6 млрд. Белоруссия уже выплатила $2 млрд.

РБК направил запросы в Минфин, ЦБ, системно значимые банки и ВЭБ.

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минфин России готов рассмотреть предложения о рефинансировании долга Белоруссии, если они поступят. По его словам, вопросы, связанные с предложением о рефинансировании тех или иных сегментов долга, неоднократно обсуждались и ранее.

Россия является главным источником внешних заимствований для белорусского правительства. По данным Минфина Белоруссии, на российские кредиты приходится около 48% внешней государственной задолженности республики.

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Как ранее подсчитал РБК, с 2008 года российское правительство и ВЭБ.РФ выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов.

На 31 марта 2020 года внешний государственный долг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России и ВЭБ.РФ составлял $7,925 млрд. Еще $2,125 млрд составлял долг по еврооблигациям и госбумагам, выпущенным на российской бирже. В последний раз Россия предоставляла кредит Белоруссии в 2017 году — на рефинансирование внешнего долга в сумме $700 млн. По состоянию на конец первого квартала 2020 года Белоруссия использовала $443 млн по кредиту от ВЭБ.РФ (лимитом $500 млн) на строительство БелАЭС.

В 2020 году платежи Белоруссии по долгу по кредитам России оцениваются в $1,25 млрд, следовало из республиканского бюджета на текущий год. В первом полугодии 2020 года Белоруссия привлекла $363 млн по кредитным линиям правительства России и ВЭБ.РФ и погасила $343 млн.

С 2018 года Москва изменила свой подход к кредитованию Белоруссии и впервые публично отказала в рефинансировании белорусского долга. После этого Минск провел размещение облигаций в российских рублях на российском биржевом рынке. Как говорил в феврале 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко, Минск платит России около $1 млрд в год за пользование ранее взятыми кредитами и новых денег у Москвы не просит.

Авторы: Анастасия Курносова, Иван Ткачёв
При участии: Юлия Кошкина
Теги: Белоруссия, госдолг, реструктуризация
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