Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минфин России готов рассмотреть предложения о рефинансировании долга Белоруссии, если они поступят. По его словам, вопросы, связанные с предложением о рефинансировании тех или иных сегментов долга, неоднократно обсуждались и ранее.
Россия является главным источником внешних заимствований для белорусского правительства. По данным Минфина Белоруссии, на российские кредиты приходится около 48% внешней государственной задолженности республики.
Как ранее подсчитал РБК, с 2008 года российское правительство и ВЭБ.РФ выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов.
На 31 марта 2020 года внешний государственный долг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России и ВЭБ.РФ составлял $7,925 млрд. Еще $2,125 млрд составлял долг по еврооблигациям и госбумагам, выпущенным на российской бирже. В последний раз Россия предоставляла кредит Белоруссии в 2017 году — на рефинансирование внешнего долга в сумме $700 млн. По состоянию на конец первого квартала 2020 года Белоруссия использовала $443 млн по кредиту от ВЭБ.РФ (лимитом $500 млн) на строительство БелАЭС.
В 2020 году платежи Белоруссии по долгу по кредитам России оцениваются в $1,25 млрд, следовало из республиканского бюджета на текущий год. В первом полугодии 2020 года Белоруссия привлекла $363 млн по кредитным линиям правительства России и ВЭБ.РФ и погасила $343 млн.
С 2018 года Москва изменила свой подход к кредитованию Белоруссии и впервые публично отказала в рефинансировании белорусского долга. После этого Минск провел размещение облигаций в российских рублях на российском биржевом рынке. Как говорил в феврале 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко, Минск платит России около $1 млрд в год за пользование ранее взятыми кредитами и новых денег у Москвы не просит.