Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России

Глава Минфина Белоруссии заявил, что страна должна в этом году выплатить по валютному госдолгу около $3,6 млрд, из которых уже выплачено $2 млрд. Сейчас у Минска «есть в проработке» сделки с российскими банками

Здание Министерства финансов Белоруссии (Фото: Вадим Замировский / TUT.by)

Минск прорабатывает с российскими банками рефинансирование госдолга. Об этом сообщил глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов, передает БелТА.

«Мы в начале года рефинансировали часть долга. Еще у нас есть в проработке сделки, в том числе с российскими банками здесь. Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим», — сказал Селиверстов.

По его словам, платежи по валютному госдолгу в этом году составляют около $3,6 млрд. Белоруссия уже выплатила $2 млрд.

РБК направил запросы в Минфин, ЦБ, системно значимые банки и ВЭБ.