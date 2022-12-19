Путин исключил «поглощение кого-либо» Россией

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Россия не заинтересована в том, чтобы «кого-либо поглощать», это не целесообразно, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляцию вел РБК.

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», — сказал Путин.

Путин также рассказал о согласовании основных параметров по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии.

«Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», — сказал он.

Путин напомнил, что Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ «на весьма выгодных, преференциальных условиях», что, по его словам, является серьезной мерой поддержки белорусской экономики.

Президент России также отметил расширение взаимодействия в сфере мирного атома. «В следующем году имеем в виду полностью завершить строительство второго энергоблока Белорусской атомной электростанции», — сказал он. Путин уточнил, что первый блок этой АЭС за два года выработал порядка 10 млрд киловатт электроэнергии.

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