Всемирный банк «рассекретил» суверенных должников России

Более $1 млрд на конец 2019 года была должна России каждая из следующих стран: Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен, следует из данных Всемирного банка. РБК писал, что Бангладеш является бенефициаром экспортных кредитов России на постройку атомной электростанции (АЭС), строящейся с 2017 года. При экспортном кредите «живых» денег страна-бенефициар не видит: они идут на оплату поставок, услуг или работ российских экспортеров. По данным ВБ, в 2019 году появился двусторонний долг Египта перед Россией на сумму $495,5 млн.

Задолженность африканских стран (не считая Египта) перед Россией составила $973 млн на конец 2019 года. Это Сомали ($418 млн), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. В основном эти страны брали кредиты еще у СССР, но есть у них и новые российские кредиты, видно из статистики Всемирного банка.

Часть долгов перед Россией, как, например, долг Йемена, восходит к началу 1990-х годов, показывают данные Всемирного банка.

Минфин Украины учитывает перед Россией только долг на $0,61 млрд, образовавшийся в начале 1990-х годов за поставки российского газа, тогда как с точки зрения Москвы Киев обязан вернуть России более $3 млрд по спорным еврооблигациям времен президентства Виктора Януковича. В 1997 году Россия и Украина договорились в рамках раздела Черноморского флота, что долг за поставки российского газа будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета $97,8 млн за аренду Россией базы Черноморского флота в Крыму. Последний взаимозачет состоялся в марте 2014 года, долг был заморожен на отметке $606 млн, следует из данных украинского Минфина. «На сегодня нет инструмента обслуживания и погашения этого долга, поскольку Россия в одностороннем порядке остановила, денонсировала эти соглашения [по Черноморскому флоту]», — заявляли в украинском Минфине в 2016 году.

Некоторые двусторонние долги перед Россией заморожены на одной и той же отметке уже много лет, следует из данных ВБ. Например, долг Афганистана ($849 млн) — с 2009 года, Камбоджи ($458 млн) — с 2007 года, Сирии ($525 млн) — с 2011 года. Судя по этой информации, Сирия перестала обслуживать долг перед Россией после начала в стране гражданской войны, которая до сих пор продолжается.

Россия с 1990-х годов реструктурировала часть советских долгов таким странам, как Вьетнам, Йемен, Куба, Индия. После распада СССР Российская Федерация заключила соглашения с 11 бывшими советскими республиками о принятии на себя ответственности за погашение внешнего долга Советского Союза в обмен на все бывшие активы СССР за рубежом, в том числе права требования по внешним долгам.

В целом зарубежные страны и юридические лица были должны России $39,6 млрд на 1 октября 2020 года, включая $15,8 млрд по долгам бывшего СССР, раскрыл данные Минфин России в ноябрьском проспекте еврооблигаций. Данные Всемирного банка охватывают примерно 58% этой задолженности (пробелы могут быть связаны с тем, что в статистике Всемирного банка нет ряда должников России, таких как Куба или Венгрия; в ней нет задолженности коммерческих структур и т.д.).

После 2019 года Россия продолжала выдавать новые госкредиты: в 2020 году она предоставила таких кредитов другим странам на 211 млрд руб., следует из данных Федерального казначейства. В 2021 году запланировано предоставление финансовых и экспортных госкредитов почти на 355 млрд руб. В сентябре 2020 года правительство утвердило новые правила предоставления двусторонних государственных кредитов. Одной из целей таких кредитов заявлено «формирование положительного имиджа Российской Федерации как ответственного международного кредитора и донора», одним из принципов — «экономическая и коммерческая целесообразность предоставления государственного кредита».