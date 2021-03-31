Всемирный банк «рассекретил» суверенных должников России
Всемирный банк впервые представил данные о двусторонней задолженности подавляющего большинства развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед Российской Федерацией. Минфин России, отвечающий за кредиты иностранным государствам, такой информации не публикует: программа госкредитов ежегодно описывается секретными приложениями к федеральному бюджету. По данным Всемирного банка, на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти $22,9 млрд по двусторонним займам: это либо долги государств, либо долги юрлиц, гарантированные государствами.
Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, следует из данных Всемирного банка, которые собрал экономист американского Института управления природными ресурсами (NRGI) Дэвид Михалый. Лидирует Китай, прокредитовавший развивающихся заемщиков на $149 млрд.
Михалый сказал РБК, что данные о долговых обязательствах основаны на отчетности, которую министерства финансов развивающихся стран передают во Всемирный банк. Однако, по его словам, около 5% всего объема двусторонней задолженности развивающихся государств не распределено по странам-кредиторам. Кроме того, в списке заемщиков России от Всемирного банка нет Ирака и Кубы — их задолженность перед Россией в конце 2018 года могла достигать почти $4 млрд, писал РБК в материале 2019 года, в котором предпринималась попытка собрать сведения о суверенных должниках России. РБК направил запросы во Всемирный банк и в пресс-службу Минфина России.
Крупнейшим государственным должником России является Белоруссия — $8,1 млрд на конец 2019 года (сумма совпадает с той, которую Минфин Белоруссии раскрывал в проспекте своих еврооблигаций в июне 2020 года). В конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще $1 млрд от России.