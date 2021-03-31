Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 75,7 (-0,13) Инвестиции, 30 мар, 12:43
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,47) Инвестиции, 30 мар, 12:43
Сборная Белоруссии потерпела самое разгромное поражение в истории Спорт, 00:41 Глава Минздрава России привился от коронавируса Общество, 00:41 Зеленский предложил переместить министерства из Киева в регионы Политика, 00:35 В опрокинувшемся в Ленобласти судне обнаружили тело второго погибшего Общество, 00:06 Эксперты сообщили о сокращении рынка интернет-пиратства в год пандемии Технологии и медиа, 00:01 Аналитики оценили долю предпочитающих работать из дома россиян Общество, 00:01 Всемирный банк «рассекретил» суверенных должников России Экономика, 00:00 Зачем люди покупают полуфабрикаты РБК и Русский продукт, 30 мар, 23:48 Сборная России потерпела первое поражение в рамках квалификации к ЧМ-2022 Спорт, 30 мар, 23:40 «Академик Черский» поплыл готовиться к укладке труб Nord Stream 2 в Дании Бизнес, 30 мар, 23:17 Путин обсудил с Меркель и Макроном Донбасс и Навального Политика, 30 мар, 23:14 В МВД Украины выступили за свободное развитие «языка Гоголя и Шевченко» Политика, 30 мар, 23:12 Россиянин признался в суде США в попытке обойти экспортные санкции Общество, 30 мар, 23:08 В Петербурге задержали участников акции против блокировки Twitter Общество, 30 мар, 23:03
Экономика ,  
0 

Всемирный банк «рассекретил» суверенных должников России

Всемирный банк опубликовал информацию об иностранных государствах — должниках Российской Федерации. Среди крупнейших дебиторов — Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла. Минфин России такие сведения раскрывает редко
Фото: Jesus Vargas / dpa / Global Look Press
Фото: Jesus Vargas / dpa / Global Look Press

Всемирный банк впервые представил данные о двусторонней задолженности подавляющего большинства развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед Российской Федерацией. Минфин России, отвечающий за кредиты иностранным государствам, такой информации не публикует: программа госкредитов ежегодно описывается секретными приложениями к федеральному бюджету. По данным Всемирного банка, на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти $22,9 млрд по двусторонним займам: это либо долги государств, либо долги юрлиц, гарантированные государствами.

Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, следует из данных Всемирного банка, которые собрал экономист американского Института управления природными ресурсами (NRGI) Дэвид Михалый. Лидирует Китай, прокредитовавший развивающихся заемщиков на $149 млрд.

Михалый сказал РБК, что данные о долговых обязательствах основаны на отчетности, которую министерства финансов развивающихся стран передают во Всемирный банк. Однако, по его словам, около 5% всего объема двусторонней задолженности развивающихся государств не распределено по странам-кредиторам. Кроме того, в списке заемщиков России от Всемирного банка нет Ирака и Кубы — их задолженность перед Россией в конце 2018 года могла достигать почти $4 млрд, писал РБК в материале 2019 года, в котором предпринималась попытка собрать сведения о суверенных должниках России. РБК направил запросы во Всемирный банк и в пресс-службу Минфина России.

Крупнейшим государственным должником России является Белоруссия — $8,1 млрд на конец 2019 года (сумма совпадает с той, которую Минфин Белоруссии раскрывал в проспекте своих еврооблигаций в июне 2020 года). В конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще $1 млрд от России.

Более $1 млрд на конец 2019 года была должна России каждая из следующих стран: Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен, следует из данных Всемирного банка. РБК писал, что Бангладеш является бенефициаром экспортных кредитов России на постройку атомной электростанции (АЭС), строящейся с 2017 года. При экспортном кредите «живых» денег страна-бенефициар не видит: они идут на оплату поставок, услуг или работ российских экспортеров. По данным ВБ, в 2019 году появился двусторонний долг Египта перед Россией на сумму $495,5 млн.

Задолженность африканских стран (не считая Египта) перед Россией составила $973 млн на конец 2019 года. Это Сомали ($418 млн), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. В основном эти страны брали кредиты еще у СССР, но есть у них и новые российские кредиты, видно из статистики Всемирного банка.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg РБК Pro: как кассовая реформа увеличит налоговую нагрузку на бизнес Как CEO Goldman Sachs угодил в опалу из-за полетов на Багамы

Часть долгов перед Россией, как, например, долг Йемена, восходит к началу 1990-х годов, показывают данные Всемирного банка.

Минфин Украины учитывает перед Россией только долг на $0,61 млрд, образовавшийся в начале 1990-х годов за поставки российского газа, тогда как с точки зрения Москвы Киев обязан вернуть России более $3 млрд по спорным еврооблигациям времен президентства Виктора Януковича. В 1997 году Россия и Украина договорились в рамках раздела Черноморского флота, что долг за поставки российского газа будет погашаться в безденежной форме путем ежегодного зачета $97,8 млн за аренду Россией базы Черноморского флота в Крыму. Последний взаимозачет состоялся в марте 2014 года, долг был заморожен на отметке $606 млн, следует из данных украинского Минфина. «На сегодня нет инструмента обслуживания и погашения этого долга, поскольку Россия в одностороннем порядке остановила, денонсировала эти соглашения [по Черноморскому флоту]», — заявляли в украинском Минфине в 2016 году.

Некоторые двусторонние долги перед Россией заморожены на одной и той же отметке уже много лет, следует из данных ВБ. Например, долг Афганистана ($849 млн) — с 2009 года, Камбоджи ($458 млн) — с 2007 года, Сирии ($525 млн) — с 2011 года. Судя по этой информации, Сирия перестала обслуживать долг перед Россией после начала в стране гражданской войны, которая до сих пор продолжается.

Россия с 1990-х годов реструктурировала часть советских долгов таким странам, как Вьетнам, Йемен, Куба, Индия. После распада СССР Российская Федерация заключила соглашения с 11 бывшими советскими республиками о принятии на себя ответственности за погашение внешнего долга Советского Союза в обмен на все бывшие активы СССР за рубежом, в том числе права требования по внешним долгам.

В целом зарубежные страны и юридические лица были должны России $39,6 млрд на 1 октября 2020 года, включая $15,8 млрд по долгам бывшего СССР, раскрыл данные Минфин России в ноябрьском проспекте еврооблигаций. Данные Всемирного банка охватывают примерно 58% этой задолженности (пробелы могут быть связаны с тем, что в статистике Всемирного банка нет ряда должников России, таких как Куба или Венгрия; в ней нет задолженности коммерческих структур и т.д.).

После 2019 года Россия продолжала выдавать новые госкредиты: в 2020 году она предоставила таких кредитов другим странам на 211 млрд руб., следует из данных Федерального казначейства. В 2021 году запланировано предоставление финансовых и экспортных госкредитов почти на 355 млрд руб. В сентябре 2020 года правительство утвердило новые правила предоставления двусторонних государственных кредитов. Одной из целей таких кредитов заявлено «формирование положительного имиджа Российской Федерации как ответственного международного кредитора и донора», одним из принципов — «экономическая и коммерческая целесообразность предоставления государственного кредита».

Автор
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Всемирный банк Белоруссия Венесуэла Бангладеш
Материалы по теме
Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы
Экономика
Минфин допустил пополнение ФНБ на ₽2 трлн по итогам 2021 года
Экономика
Силуанов раскрыл план действий в случае санкций против госдолга
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter